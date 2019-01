PARDUBICKO - Policisté vminulých dnech kontrolovali muže, který ležel uželezniční trati za obcí Dolní Roveň. Jelikož při zjišťování totožnosti odmítal prokázat svoji totožnost, předvedla ho hlídka na obvodní oddělení vHolicích.

ilustrační foto | Foto: internet

„Na služebně si policisté všimli, že předvedený je oblečený do oděvních svršků a má usebe věci, které zřejmě pocházejí zkrádeže vzahrádkářské kolonii vHolicích. Tento skutek byl oznámen den předtím,“ řekl jeden zpardubických policistů. Podle něj pak také vyšlo najevo, že zadržený muž má snejvětší pravděpodobností na svědomí ještě několik obdobných případů. „Komisař tedy zahájil proti 46letému muži zTřebíče stíhání pro trestné činy porušování domovní svobody a krádeže vloupáním,“ upřesnila Deníku mluvčí pardubické policie Dana Hejkalová.

Obviněný vnikl vpolovině listopadu vkatastru obce Kladina do rekreační chaty. Tam přespal, topil vkamnech, vařil a konzumoval potraviny, které tam našel. Při odchodu se pak oblékl do nalezených šatů. Ve stejném období pak vnikl do domku vobci Časy. Vbudově byly uskladněny zemědělské plodiny. Nic se mu však nehodilo, a tak odešel sprázdnou. Zůstala po něm jen škoda na rozbitémokně.

Policie pachateli „přišila“ ivloupání do zahrádkářské kolonie vHolicích a vniknutí do patrového domu vobci Drahoš. „Obviněného muže policisté na základě usnesení Okresního soudu Pardubice převezli do vazební věznice,“ dodala Dana Hejkalová.