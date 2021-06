Dovolenou v létě letos neplánuje více než polovina Čechů a z těch, kteří ji plánují, je většina pro tuzemskou destinaci, konkrétně 57 procent. Vyplývá to z výzkumu agentury STEM/MARK pro MF DNES. Důvodem jsou především obavy z nákazy koronavirem a také finanční situace. Lidé chtějí také více poznávat českou krajinu.

Stany v kempu - ilustrační foto. | Foto: ČTK

"Letní dovolenou si nechtějí nechat ujít především lidé s vysokoškolským vzděláním, Pražané a ­obecně obyvatelé velkých měst,“ uvedl sociolog Jan Burianec. Do zahraničí se letos chtějí podívat především mladší lidé do třiceti let, doplnil.