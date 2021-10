Zkušenosti se setkáními s medvědy má Beth Prattová. Medvěda grizzlyho potkala při běhu v Yellowstone parku. „Zastavila jsem se. Stál na zadních a díval se na mě. Věděla jsem, že to není hrozivé gesto,“ uvedla pro CNN Travel. „Nevymýšlím si. Zamával na mě tlapou, jako by chtěl říct, ať pokračuji, a sám pokračoval v jezení květin,“ vysvětlila. „Pomalu jsem se začala vzdalovat. Setkání skončilo dobře.“

Prattová je kalifornská regionální ředitelka National Wildlife Federation, tuto práci dělá více než deset let. Několik let rovněž působila v Yellowstone parku. Za jeden den potkala až devět medvědů grizzly.

Je rovněž autorkou knihy When Mountain Lions are Neighbors (Když jsou pumy sousedé), která pojednává o koexistenci lidí s volně žijícími zvířaty v Kalifornii. Jedna kapitola je věnovaná právě medvědům.

Žije na hranici národního parku Yosemite. Medvědi se jí procházejí po zahradě. Z jejího hlasu je patrné nadšení, setkání s medvědy považuje za příjemné, nikoliv nebezpečné. „Spatřit divokého medvěda je krásné, nikdy jsem s nimi neměla špatné zkušenosti. Chci, aby lidé cítili respekt, nikoliv strach. Samo zvíře se chce sekání většinou vyhnout.“

Medvědi v novinách

Útoky medvědů jsou vzácné, upozorňují Prattová a webové stránky národních parků v USA. Ale stávají se.

Začátkem tohoto měsíce přilákal pes bez vodítka nevyžádanou pozornost medvěda. Pes patřil páru, který piknikoval u silnice Blue Ridge. Pár dní poté byl napaden samicí grizzlyho lovec – samice medvěda byla se svými mláďaty.

V obou případech lidé napadení přežili. Na Slovensku však v červnu muž takové štěstí neměl.

Podle Prattové je právě teď ideální moment, kdy o medvědech informovat. Mnoho z nich je v současnosti ve fázi příprav na hibernaci. Jedí tedy vše, na co narazí. Prattová dodala, že na rozdíl od amerických pum nejsou medvědi vybíraví. Jedí tedy vše: mravence, zvířata sražená auty, květiny, ořechy a bohužel i nezabezpečené lidské jídlo, které je pro ně velmi atraktivní, protože jsou to podle Prattové „snadné kalorie“.

To vše v kombinaci s vysokým zájmem o návštěvu národních parků si říká o malér. Šance kontaktu člověka s medvědem se tak zvyšuje. Základ je tedy být připraven.

Pravidlo číslo jedna: nebojovat

Nejlepší strategie je se neohrožovat vábivým a provokativním chováním k medvědovi. Snažit se ho nakrmit či se přiblížit k roztomilým mláďatům je velmi nebezpečné. Jen to vyprovokuje problém. Americká správa národních parků sice připouští, že je každé setkání jiné. Upozorňuje však, že se ve většině situací dá chovat podle všeobecných pravidel.

Ze všeho nejdůležitější je dodržovat odstup. Je důležité se k medvědovi nepřibližovat a dát mu dostatek prostoru na to, aby mohl sám odejít. Podle Yellowstone parku je ideální zhruba 90 metrů, park Shenandoah doporučuje 60 metrů.

Za nedodržování pravidel mohou mít návštěvníci parku i potíže se zákonem. Minulý týden strávila žena čtyři dny v cele a dostala pokutu za to, že se v Yellowstone parku držela moc blízko medvěda grizzly a jeho mláďat.

Další tipy:



- mluvte klidně hlubokým hlasem, tak medvěd pozná, že jste člověk;

- pohybujte se ve skupině s (jsme více cítit a slyšet ve skupinách) a držte se na vyznačených trasách;

- pokud máte malého psa či dítě, neste ho;

- nepleťte se mezi mláďata a jejich matku;

- vyhněte se očnímu kontaktu a pomalu odejděte, nejlépe pak směrem na stranu, pokud je to možné.

Prattová dodává, že se lidé nemají bát, pokud medvěd stojí na zadních nohách, není to agresivní gesto. Podle ní jsou skoro všechna setkání klidná. V mnoha případech lidé ani nezaznamenají, že se v blízkosti medvěda ocitli. Jako například v tomto videu, medvěd o lidech ví a nezaútočí, oni ho však nevidí.

Zdroj: Youtube

Co dělat, když se medvěd začne blížit?

Pokud se začne medvěd asertivně pohybovat vaším směrem, musíte učinit důležité rozhodnutí – a to rychle.

První krok: neutíkat. „Medvěd předběhne všechny,“ upřesňuje Prattová. Upozorňuje, že jsou i lepší lezci na stromy než lidé.

Oddělení enviromentální ochrany ryb a divoké zvěře v New Jersey má několik tipů:



- dělejte hlasité zvuky, křičte, bouchejte hrnci, použijte houkačku, abyste medvěda vyplašili;

- mávejte rukama, udělejte se tak opticky co největší.

Co dělat, když se medvěd chystá zaútočit?

To je ten nejzazší scénář: nepodařilo se medvěda zahnat a on se nebezpečně a agresivně přibližuje. Vypadá to, že zaútočí.

Je klíčové v ten moment poznat, o jakého medvěda jde. Následující krok je totiž zásadní.

Pokud jde o medvěda baribala, je důležité neutíkat ani nehrát mrtvého. Prattová tvrdí, že je důležité medvěda zastrašit. Je potřeba vypadat velký a házet věci – ne po něm, ale do jeho blízkosti. „Něco seberte, křičte na něj, bojujte s ním a miřte na obličej,“ vysvětluje Prattová.

Jiná situace však nastává s medvědem grizzly, před kterým je naopak potřeba hrát mrtvého. Prattová doporučuje pozici plodu, dát si ruce kolem krku a ležet na břiše. V tomto případě by z 99 procent měl grizzly odejít. Pokud však útok pokračuje, je třeba se bránit a bojovat. To je však ta zcela poslední možnost.

Výjimkou z tohoto pravidla je kempování ve stanu, při kterém medvěd vidí lidi jako jídlo. V tomto případě je potřeba bojovat.

Jak rozpoznat medvědy?

Ze všeho nejdůležitější je znát oblast a načíst si informace o místních medvědech.

Baribalové jsou například ve Spojených státech rozšířenější, vyskytují se ve 40 státech, v Kanadě a v severních oblastech Mexika. Grizzly se vyskytuje jen ve Washingtonu, Montaně, Idaho a Wyomingu a také na Aljašce. Vyskytují se rovněž v západní Kanadě.

Tyto medvědi se dají rozlišit zejména díky barvě srsti. Baribal však může být nejen černý, ale i hnědý, skořicový, blonďatý, šedomodrý i bílý. Podle Prattové je však nejrozpoznatelnější rozdíl hrbol na zádech. Ten medvědi grizzly mají a baribalové nikoliv.

Na světě žije jen osm druhů medvědů. Vyskytují se nejen v chladných oblastech Ruska, Norska a Kanady, ale i na tropické Srí Lance. O chování při setkáních s medvědy informují stejně i evropské weby, jako například Bear Watching Slovenia.

Nejrozšířenějším druhem medvěda v Evropě je medvěd hnědý. Vyskytuje se i velmi vzácně na území České republiky.

Je také vhodné s sebou nosit speciální spreje či zbraně. Prattová doporučuje zejména první zmíněné. Doporučuje si jeho použití před výletem do divočiny nacvičit. Použití střelné zbraně nedoporučuje, zejména pak pro nezkušené. Zastřelit grizzlyho jedním zásahem je podle ní obtížné. Rovněž speciální sprej medvědovi trvale neublíží.

Někteří také do parků nosí speciální zvony, které mají medvědy odradit. Podle parků je však lepší křičet, tleskat a povídat si.

Kepování

Pokud se návštěvníci parků rozhodnout v přírodě přenocovat, je nutné být ještě více opatrný. Manažer Rocky Mountains parku Kyle Patterson napsal serveru CNN emailem tipy pro kempování. Je nutné skladovat jídlo v uzamykatelných nádobách, je dobré se vyhnout skladování jídla v lednicích a autech. Pokud je to nutné, je důležité zavřít okna auta a jídlo mít v neprodyšných boxech v kufru či daleko od stanu.

Další tipy:



- neskladujte jídlo ve stanech, v kempovacích autech atd.;

- nenechávejte jídlo, lednice a špinavé nádobí bez dozoru, rangeři v parcích je mohou zkonfiskovat a předvolat vás;

- odpadků se zbavujte ve speciálních popelnicích, které jsou upravené, aby vzdorovaly medvědům.

Medvědi, kteří snědí lidské jídlo často skončí s chronickými problémy.

Prattová zdůraznila, že se lidé mají chovat vůči těmto zvířatům ohleduplně a zodpovědně. „Medvědi jsou jen medvědi. My jsme pro ně mnohem větší hrozba. Útoky jsou velmi vzácné a fatální útoky ještě mnohem více,“ uzavřela.