Britské panenské ostrovy v Karibiku jsou oblíbenou dovolenkovou destinací milionářů a miliardářů. Nyní na jednom z ostrovů vznikly ubytovací zařízení, která jsou hyperluxusní i na zdejší poměry. Ostrov i ubytování na něm vlastní britský miliardář Richard Branson, který před několika měsíci letěl do vesmíru.

„Nové středisko na jeho ostrově, kde zájemci mohou bydlet v luxusních vilách, ve kterých mají k dispozici soukromého šéfkuchaře či manažera, který pro každého hosta naplánuje program na míru, je jako ze snu," píše CNN.

Bransonův ostrov se nazývá Moskito Island a nabízí deset pozemků s vilami. „Z největšího ostrova souostroví, Tortoly, se na Moskito Island dá pohodlně dostat lodí," nastiňuje CNN.

Na ostrově se hostům dostane veškerého pohodlí. „Na východní straně se nachází rekreační oblast s plážovým domem - nechybí velký bazén, plážový bar, tenisové kurty, fitnes centrum, centrum vodních sportů a pavilon určený pro luxusní večeře," popisuje CNN.

Detailní plánování

Za podobný zážitek si samozřejmě hosté připlatí - v jednom z ubytovacích zařízení noc stojí devatenáct tisíc dolarů, což je v přepočtu 418 tisíc korun. Zájemci však za tuto cenu mají dostat nejen pobyt v krásném prostředí, ale i prvotřídní péči. „Už před příjezdem je kontaktuje manažer, který bude dohlížet na to, aby celý pobyt byl perfektní. A který zajistí, že i ten nejmenší detail bude ušitý na míru přání hosta. Ten si předem řekne, jaké jídlo a pití chce, či jaké aktivity ho zajímají," uvádí CNN. A manažer vše zařídí.

Na ostrově se nachází deset vil - některé si zájemci od Bransona odkoupili, čímž se stali majiteli pozemků a de facto spoluvlastní ostrov. Několik pozemků s obřími vilami nadále vlastní Branson - a právě v nich se dá ubytovat krátkodobě.

Největším na ostrově je pozemek s ubytováním The Branson Estate. „Tento pozemek nabízí vlastní soukromou pláž. Nachází se na něm tři vily, které spolu nabízí jedenáct ložnic pro dvaadvacet hostů. Každá z těchto vil má vlastní kuchyň, ve které připravuje pokrmy šéfkuchař, velkou halu, či obří bazén," píše CNN.

Pozemek The Oasis Estate vyniká úžasným výhledem. „Nachází se na nejvyšším bodě ostrova. Nabízí panoramatický výhled na okolité ostrovy a Karibské moře. Centrem tohoto pozemku je hlavní dům se šesti ložnicemi, přičemž i ta hlavní nabízí úžasný, 270-stupňový výhled na okolí. Každá ložnice má nejen vlastní koupelnu - sprcha a velká vana se nachází jak vevnitř, tak venku. Součástí pozemku jsou i tři pokoje pro hosty, které nabízí výhled ze svých soukromých teras," uvádí CNN.

Pozemek The Point Estate je sice nejmenší, ale zato pozemku The Oasis Estate zdatně konkuruje, co se týče výhledu. „Nachází se v kopci a jeho jídelní pavilon nabízí nejlepší možný výhled na západy Slunce na celém ostrově. Pozemek nabízí sedm vil, ve kterých se může ubytovat až dvaadvacet hostů," zmiňuje CNN.

Moskito Island je nejnovějším přírůstkem do "sbírky" ubytovacích zařízení miliardáře Bransona. Třeba v oblasti Britských Panenských ostrovů vlastní již ostrov Necker Island, na kterém se rovněž lze ubytovat.