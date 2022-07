Když se vám někde nelíbí, prostě zvednete kotvu a pojedete objevovat tiché zátoky s průzračnou vodou. Místa, která zůstávají stále ne zcela objevena, jsou ostrovy kolem chorvatského Splitu (např. Šolta), ale i na Istrii, kde nově otevřeli marínu Marina Polesana Pula. Pokud se vám nechce do Chorvatska, krásná místa objevíte i kolem řeckých Athén.

2. Soukromí

Pokud si nakoupíte dostatečné zásoby a budete hledat klidné kouty, dovolenou si užijete jen s těmi, se kterými je vám dobře.

Jezdit za nákupy do Německa se pořád vyplatí. I v době zdražování

3. Meditace, nebo party?

Samotné jachtaření je nesmírně uklidňující činnost, téměř meditace, pokud se tedy nerozhodnete pro plavbu v některém z větrnějších dnů. Jachta ale vybízí také k lenošení, opalování, řádění ve vodě či čtení knížky. Pokud budete nasyceni klidu, můžete se vydat za dobrým jídlem, tancem, windsurfingem či potápěním tam, kam vás vítr a informace od místních průvodců zavedou.

4. Za "rohem"

K moři je to kousek, takže nevadí, že ho nemáme. „Mezi nejpopulárnější destinace českých jachtařů patří Chorvatsko a místa kolem Splitu nebo Zadaru, druhé je Řecko a třetí Severní Itálie,“ říká Pavel Přibiš, spoluzakladatel vyhledávače jachet Boataround.com. Mimochodem, pokud byste měli chuť se plavit v českých podmínkách, tak Baťův kanál i Slapy dovolenou na vodě nabízejí, doporučujeme ale lodě zarezervovat rok předem.

5. Pro fanjšmekry

Hlavním proudem zůstávají motorové čluny a plachetnice, většinou v délce 13 až 15 metrů. Dá se ale pronajmout i loď z filmu o Jamesi Bondovi, Bounty, na které se natáčeli Piráti z Karibiku, nebo plavidla, která patřila JFK či Franku Sinatrovi. Tedy, pokud na to máte… To jsou ale výjimky, nejčastěji se pronajímají úplně jiné lodě, které si může dovolit většina lidí s běžným příjmem.

KVÍZ: Halászlé i Balaton. Jak dobře se vyznáte v Maďarsku?

6. Pod deset tisíc

Když už jsme u peněz… Jachty jsou jen pro bohaté, myslí si stále hodně lidí. Pokud ale nepotřebujte vlastnit obrovskou jachtu za miliony a kotvit v Monaku, není se čeho bát. Vejdete se do deseti tisíc korun na týden a osobu, pokud pojedete na jachtu v osmi lidech, třeba s další rodinou či přáteli.

7. Pohodlí

Novější jachty mají výbavu, která vás může až zaskočit – navigace, televize, hračky, skluzavky pro děti… Čím dál častější jsou i úsporné motory či využívání solárních panelů.

8. Rodina nebo dvě

Plachetnice a katamarány, které v poslední době „frčí“, mají většinou dvě a více kajut. Je zde tedy dostatek komfortu pro jednu i dvě rodiny.

Nevšední zážitek kousek za hranicemi. Dračí jezero obývá řada ptačích druhů

9. I bez "řidičáku"

Nováčci si můžou pronajmout jachtu i s kapitánem. Později se ale většina z nich rozhodne pro složení kapitánských zkoušek, pak musí počítat s 2,5denním teoretickým výcvikovým programem a týdenní praxí. Ceny za toto vzdělání a zkoušky se pohybují okolo 15 tisíc Kč za týdenní praxi bez dalších nákladů a asi 5 tisíc Kč za teoretickou výuku.

10. Kdykoliv do moře

Existuje něco lepšího než skočit hned ráno z postele do tyrkysového moře? Nebo kdykoli během dne mít téměř soukromou pláž bez davů? Podle nás to za zkoušku určitě stojí, zvlášť když některé krásné lokace jsou dostupné jen na jachtě.

Podle posledních zpráv se nezdá, že by tento rok i přes inflaci pronájem jachet výrazně podražil.

Glanc je ryze český lifestylový časopis zaměřený na všechny oblasti života, které zajímají moderní, inteligentní a náročnou ženu, ať už je to krása, móda, bydlení, cestování, nebo vztahy. Úzce spolupracuje se slavnými a úspěšnými osobnostmi, přináší možnost nahlédnout do jejich soukromí a poznat jejich názory. Glanc dovoluje čtenářkám vstoupit do světa úspěchu, snů, emocí a splněných přání.