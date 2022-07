Z nejnovější studie Trevel and Payment 2022, kterou vypracovala společnost Visa, vyplývá, že čeští cestovatelé upřednostňují platby kartami a chytrými telefony. „To, že se 60 procent Čechů při zahraničních cestách spoléhá na bezhotovostní platby jasně ukazuje, že jsou tyto platební způsoby na vzestupu a upozaďují platby v hotovosti,“ uvedl Country manager pro Českou republiku společnosti Visa Petr Polák. Tento trend má podle něho svoje kořeny v období pandemie, kdy si Češi zvykli nakupovat na internetu a v obchodech platit bezkontaktně.

Jenomže i to může mít při cestování svá úskalí. Záleží totiž na tom, kam turista vyráží. Jak upozornila Česká bankovní asociace, ve světě jsou stále místa, kde takový způsob placení není běžný. V takovém případě je nutné se vybavit dostatečnou hotovostí, a to raději už v českých bankách nebo směnárnách. „Může se stát, že banky a směnárny v zahraničí nemusí českou měnu vůbec přijímat. Stejně jako české banky a směnárny nenabízejí všechny zahraniční měny,“ vysvětlil expert asociace na platební styk Tomáš Hládek.

Pokud tedy cestovatel míří do země, jejíž měnu nenabízejí ani směnárny či banky v Česku, je lepší se vybavit dolary nebo eury. Ty pak v místě pobytu směnit za místní měnu. Hládek ovšem upozornil na to, že je dobré už předem znát aspoň přibližný kurz dané měny vůči koruně. Kurzy devizového trhu je možné najít na webových stránkách České národní banky. Stejně tak by si měl turista před cestou zjistit měnové podmínky dané země a jak vypadají bankovky a mince. Předejde tak možným podvodům.

Pozor na konverzi

Naprostá většina Čechů se ovšem chystá do zemí, kde je běžné kartami platit. Stejně jako v dřívějších letech se chystají hlavně do Chorvatska, Řecka, Itálie nebo Španělska. „Pokud plánujete v zahraničí platit kartou, je vhodné si ověřit, zda v dané zemi přijímají požadovanou značku platební karty a zda je vůbec běžné kartou platit. Jsou totiž země, které mohou určité typy karet odmítat,“ řekl Hládek s tím, že je lepší peníze vybírat pouze z bankomatů, u kterých je zřejmé, že je provozují banky. Ostatní provozovatelé totiž mohou vybírat další poplatky, čímž se výběr hotovosti prodraží.

Nicméně i při výběru z bankomatu nebo při platbě kartou u obchodníka je potřeba být obezřetný. Při platbě může totiž terminál nabídnout dva způsoby platby: with conversion nebo without conversion, tedy s konverzí nebo bez konverze. Platba s konverzí sice jasně ukáže, jaký bude směnný kurz, ale tyto částky mohou být zatížené vysokou marží místní banky. Platba bez konverze použije aktuální kurz, který nabízí turistova domácí banka. Ten nemusí být nejvýhodnější, ale zpravidla se příliš neliší od běžných směnáren.

A jakou kartu si vlastně s sebou přibalit? „Pokud máte jak debetní kartu, tak kreditní, doporučujeme vybírat z bankomatů právě kartou debetní. Některé debetní karty nabízejí výběr zdarma po celém světě. Kreditní karta je pak vhodnější pro placení v obchodech nebo za služby a zcela jistě ji oceníte v autopůjčovně,“ doporučil ombudsman klientů společnosti Home Credit Miroslav Zborovský. V některých autopůjčovnách totiž přijímají pouze kreditní karty, což může cestovatele na místě nemile překvapit.

Každopádně je potřeba při platbách kartou opatrnost. Může být zneužita, takže je lepší si před cestou nastavit nižší limit pro výběr i platby a v internetovém bankovnictví si nastavit upozornění na všechny provedené platby. Pro všechny případy je pak dobré si uschovat číslo na zákaznický servis turistovy banky.

Peníze na cestách



- Mějte u sebe aspoň minimální hotovost pro případ, že budete potřebovat zaplatit drobnosti (parkování, občerstvení, toalety apod.)



- U sebe mějte jen malý obnos, zbytek uložte například v hotelovém trezoru.



- Sledujte vývoj kurzu už před cestou a směňte peníze ve chvíli, kdy je pro vás kurz nejvýhodnější.



- Výši hotovosti přizpůsobte plánovaným výdajům.



- Počítejte s mimořádnými výdaji, proto je lepší mít s sebou více peněz, než plánujete utratit.



- Peníze nikdy nesměňujte s neznámými lidmi na ulici.



- Ještě před cestou si zapište číslo, na které můžete zavolat v případě odcizení karty.



- Před odjezdem si zkontrolujte dobu vypršení platnosti karty.



- Nastavte si rozumný denní limit, kolik můžete za 24 hodin utratit.



- Pokud máte více platebních karet, vezměte si s sebou alespoň dvě.



- V restauraci se vždy přesvědčte, že vaší kartu opravdu přijímají.



Zdroj: Srovnátor