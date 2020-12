Zdroj: DeníkNěkteří hospodští už vysloveně rebelují a odmítají hospody zavírat v osm hodin večer. Odhadnete, kolik hospod nepřežije rok 2020?

Je to odraz zoufalosti a končí „argumentační samet“. Vláda si na nás zasedla, oblast gastra nemohla způsobit nárůst čísel nákazy, přesto jsme jediní, koho hned omezila. Další omezování přesune spotřebu do nekontrolovatelného „undergroundu“ bytů, kde nad tím vláda ztratí kontrolu úplně. Nejvíce je postižen formát vesnické a městské hospody. Těch po druhé vlně otevřelo jen 50 procent oproti měsíci únoru.

Pro lepší představu – kolik procent tržeb mají hospody z večerního provozu, tedy po 20. hodině?

Zavírací hodina ve 22 h znamenala, že jsme si byli schopni sáhnout na cca 60–70 procent únorových tržeb. Ale se zavíračkou ve 20 hodin se vracíme na 40–50 procent únorových tržeb, a to opět znamená generování podstatné ztráty. Pro malou hospodu v řádu desetitisíců, pro větší v řádu statisíců korun. Nejde o zavírací hodinu, jde o moment objednávky. Zavíračka v osm večer znamená, že si musíte naposledy objednat už po 19. hodině.

Vláda avizuje, že přitvrdí. Rozhodne o tom v pondělí. Malé obchody nechá v provozu a o hospodách zatím politici mlčí. Co by třetí vlna zavírání znamenala? Pomohly by vám různé kompenzační bonusy a programy Antivirus přežít i třetí vlnu?

Bohužel se asi opět schyluje k diskriminaci hospod. Opakuji, že gastro opravdu není ten kritický problém, tím jsou školy a pracoviště. Nyní budeme chtít již tvrdě znát, jak nás vláda odškodní. Požadujeme kompenzaci z tržeb roku 2019, po vzoru Německa. Program Antivirus v této chvíli vůbec nic neřeší.

Opakovaně ukazujete na to, jak se politici chovají k restauracím v cizině, třeba v Německu či Rakousku. Která opatření by měla naše vláda „opsat“?

Taková, která budou adekvátně kompenzovat škody, které nám vláda v důsledku boje s covidem dělá, a na které máme nárok. Kompenzace z tržeb předchozího období je nejjednodušší a nejvíce fér. Ať to klidně není 80 procent jako v Rakousku, ale jen 60 procent. Musí se ke gastru zachovat férově. Zatím to vláda píská jako Berbr fotbal.

Jako hospodští jste zažili (zatím) dvě vlny útlumu. Dá se nějak porovnat chování zákazníků? Dávali třeba na jaře vyšší spropitné, kupovali víc než teď na podzim?

Hosté jsou naprosto skvělí, báječní. Na podzim je cítit ještě větší solidarita. Kupují si zboží domů a méně si objednávají rozvozy, kde již ví, že rozvozovým kolosům platíme 30procentní provizi. Zatím svoji útratu neomezují a dávají i větší spropitné, to se ale změní v lednu a únoru, po Vánocích.

Například odborář Bohumír Dufek nedávno vyslovil provokativní názor, že před koronou bylo v Česku hospod dost a když jich polovina zkrachuje, nic se neděje a propuštění lidé mohou nastoupit jako dělníci. Je, nebo není v Česku hospod dost?

Za prvé, ten argument je starý, protože od jara už plno hospod skončilo. Za druhé, česká hospoda je sociální centrum každé obce, je to zdejší kultura, jsme v tom výjimeční. Za třetí, montovna přijde o zakázky a investor ji přesune do Číny. To není řešení. Tam ať přesunou pana Dufka, tam by se hodil.

Sám jste spolumajitelem několika hospod, včetně té největší v Česku – Červeného Jelena. Jak se krize dotkla vašeho podnikání?

Místo rozvoje a dalšího růstu bojujeme o ekonomické přežití. Tahle krize postihla všechny, velké, malé, dobré, špatné. Každý řeší úplně každou korunu. Cíl je jediný, ekonomicky se dožít jara, jakkoliv. Musíme se naučit s covidem žít. Represe a zavírání ekonomiky není řešením.