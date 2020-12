Petřikov se zamyslel nad svojí sportovní kariérou

V červnu mu bude 35 let, 28 let je aktivním judistou, z toho 18 let reprezentantem. Tomu je konec. Hradecký Pavel Petřikov dal své bohaté kariéře vale.

Judista Pavel Petřikov (v bílém) končí svoji sportovní kariéru. | Foto: ČTK

Roli v jeho definitivním rozhodnutí sehrál i koronavirový rok. „Covid mi dal čas se zamyslet nad svojí sportovní kariérou a podívat se na ni z jiného úhlu,“ říká nyní už bývalý skvělý judista. A co mu Covid vzal? „Zaplněnou O2 arenu při posledním závodě kariéry,“ dodává. Šance v UFC, sponzoři a sport dětí Přečíst článek › Svůj závěrečný turnaj absolvoval na nedávném ME v Praze, kde vypadl v 1. kole. „Poslední start jsem si představoval jinak - jednak výsledkově a hlavně s diváky,“ poznamenal smutně. „Dlouhodobě už nejsem schopný se ze zdravotních důvodů stoprocentně připravit a konstantně trénovat. Ve vrcholovém sportu, zvlášť v judu, se s tím nedá konkurovat. Proto činím toto nelehké rozhodnutí,“ pronesl na závěr.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu