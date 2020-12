„Někdy na začátku října nás oslovil učitel na praxi, jestli bychom nechtěli nastoupit do nemocnice, které chyběl personál. Kývl jsem na to spolu s dalšími a pak už to šlo ráz na ráz,“ říká 18letý student třetího ročníku Střední odborné školy sociální a zdravotnické v Náchodě. „Jeden den v sedm večer mi volali a druhý den v 11 dopoledne jsem nastupoval do práce,“ vzpomíná, že do nemocnice, kterou tehdy trápil nedostatek zdravotnického personálu byl přijat s otevřenou náručí velmi rychle.

Náplní jeho práce byla ošetřovatelská péče, hygiena a stravování pacientů na covidovém oddělení náchodské jednotky intenzivní péče. „Podle toho kolik nás sanitářů bylo na směnu, tak jsme měli každý na starosti počet pacientů – bylo to kolem osmi až deseti lidí. Neměli jsme to třeba jako sestry, které měly svoje určené pacienty, ale průběžně jsme s dalšími sanitáři dělali všechno co bylo momentálně potřeba,“ popsal náplň své práce, kde se ze začátku zapracovával v nových povinnostech a bojoval s vedrem v ochranném obleku.

Počty pacientů se začaly pomalu snižovat až ke konci listopadu. „Ze začátku jich bylo 17 až 18, ten poslední týden, když jsme měl končil jich bylo kolem 14 až 15,“ upřesňuje dobrovolník, a na chvíli se zamyslí nad otázkou co mu covid dal: „V tomto směru mi díky ostré praxi dal hodně do profesního života. Dostal jsem se do situací, s nimiž jsme se dosud v rámci výuky nesetkal. Troufám si říci, že po pár dnech na JIPce jsem se naučil více, než za dva roky praxe,“ cení si možnosti pracovat na oddělení, kam by se jen tak nedostal. Rovněž přidal i postřeh adresovaný pedagogům: „Většina učitelů naší školy také chodila pomáhat, takže jsme se přesvědčil, že nás učí opravdoví profesionálové.“

Poté, co na vlastní oči viděl, co jeden nepatrný vir dokáže způsobit, tak si více váží života. „Se smrtí jsem se setkal i několikrát denně. Nejtěžší to bylo poprvé, to jsem uvažoval i o tom, že to asi zvládat nebudu a skončím. Postupně si na to ale člověk zvykne a exitus se stane součástí práce,“ dodává Adam, který je nyní rozhodně ještě více zodpovědnější co se týče dodržování hygienických opatření.

Co na to říkala rodina, že skočil rovnýma nohama do nemocničního prostředí? „Jsou prý na mě pyšní,“ usmívá se. „Na druhou stranu mi říkali, že bych si neměl brát tolik služeb. To by sice šlo, ale připadlo by mi to nesolidní vůči ostatním kolegům,“ říká, že volných dnů moc nebylo a neopomněl dodatečně poděkovat všem lidem, kteří zdravotníkům posílali jídlo a pití. „Opravdu nás to vždycky moc potěšilo, že jsme měli připravené jídlo – jenom jsme rychle něco snědli, skočili si na záchod a opět se pustili do práce,“ říká mladý muž, kterému nevadí, že na dva měsíce musel oželet svůj volný čas a nyní dohání učivo.