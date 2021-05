Na internetové televizi Mall.tv a sociálních sítích festivalu zazní premiéra rezidenčního skladatele Tomáše Illeho, díla Antonína Dvořáka a Johanna Sebastiana Bacha. 16. ročník festivalu, který proběhne od 1. května do 28. září, akcentuje díla spojená s létem, připomene výročí Antonína Dvořáka a představí řadu špičkových domácích i zahraničních umělců. Vstupné na většinu festivalových koncertů zůstává dobrovolné, výtěžek bude věnován na obnovu kostelů broumovské skupiny.

Festival zahájí v sobotu 1. května v 18 hodin úvodní koncert, který představí novinku festivalu – rezidenční umělce – violoncellistu Jiřího Bártu a hornistku Zuzanu Rzounkovou. Společně s klavíristkou Terezií Fialovou a klarinetistou Milanem Polákem nalákají na letní program premiérovým uvedením části z cyklu „Letní nokturna“ rezidenčního skladatele festivalu Tomáše Illeho. Zazní i díla jubilanta Antonína Dvořáka a Johanna Sebastiana Bacha. V netradičním světle se představí tři lokality broumovského kláštera vhodné pro uvádění klasické hudby. Koncert bude možné sledovat online – na sociálních sítích festivalu (Facebook či YouTube), na festivalovém webu www.zapoklady.cz nebo na internetové televizi Mall.tv. Koncert i festival samotný je možné podpořit libovolnou částkou na darovacím portálu https://www.darujme.cz/projekt/1204644.

Program koncertu:

Tomáš Ille: Klekání / Večerní modlitba z cyklu Letní nokturna

Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello h moll op. 104, 2. věta

Johann Sebastian Bach: Suita pro violoncello č. 1 G dur, BWV 1007

„Do léta vstupuje festival s novinkou rezidenčních umělců, kteří se představí v sólové i komorní úloze. Violoncellista Jiří Bárta provede v rámci Bachovské noci v broumovském klášteře při svíčkách na konci srpna výběr ze suit Johanna Sebastiana Bacha. V monotématickém podvečeru 31. července v Bezděkově v doprovodu klavíristky Terezie Fialové zazní slavná díla Antonína Dvořáka pro violoncello Klid lesa a Rondo, a především violoncellový koncert h moll ve verzi s klavírem. Hornistka a zakladatelka Letních hornových kurzů Zuzana Rzounková vystoupí tradičně s účastníky kurzů i svými kolegy, oživením bude i setkání se slovenskými přáteli z Moyzesova kvarteta,“ představuje roli rezidenčních umělců výkonná ředitelka festivalu Tereza Kramplová.

Společně se oba rezidenční umělci poprvé představí festivalovému publiku 17. července v Otovicích, kde provedou s klavíristkou Terezií Fialovou a klarinetistou Milanem Polákem premiérovou skladbu Letní nokturna rezidenčního skladatele Tomáše Illeho. „Cyklus „Letní nokturna“ je netradiční klavírní kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a klavír, inspirovaný létem, jeho náladami, proměnami a poetikou. Dílo zazní v premiéře a je dedikováno přímo festivalu. Pro toto nezvyklé uskupení vznikla též aranž – Oblivion Astora Piazzolly. Program souboru tak nabyde na pestrosti a poutavosti pro posluchače,“ říká o svých novinkách pro festival rezidenční skladatel letošního ročníku Tomáš Ille. V průběhu léta zazní i premiéra Illeho lovecké fanfáry Halali psaná pro kvinteto lesních rohů, Přísloví Šalamounova v podání Tria Českého rozhlasu nebo Zrození nového tanga v rámci závěrečného koncertu festivalu.

180. výročí narození A. Dvořáka

Průvodním motivem 16. ročníku festivalu Za poklady Broumovska je „Léto ve všech jeho podobách“, festival připomene v rámci svého programu i 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Obě témata budou nosným prvkem dramaturgie nejen celého festivalu, ale i zahajovacího koncertu v kostelích broumovské skupiny. Program v broumovských kostelích zahájí v sobotu 26. června v klášterním kostele sv. Vojtěcha Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem, mezzosopranistkou Ester Pavlů a houslistou Kristianem Mráčkem s Berliozovým cyklem Letní noci op. 7, Dvořákovou Romancí f moll op. 11 a Vivaldiho „Létem“ ze Čtvera ročních dob. Z domácích umělců se festivalovým posluchačům představí například Trio Českého rozhlasu se Svatoplukem Schullerem, Cimbálová muzika Milana Broučka, hornista Jan Vobořil, klavíristka Jana Goliášová, Epoque Quartet a Duo Siempre nuevo, Prague Cello Quartet a další umělci.

Zahraniční umělci



I přes nepříznivou situaci minulého i letošního roku se festival rozhodl nerezignovat na pozvání zahraničních umělců. Hlavní zahraniční hvězdou bude izraelský pianista Boris Giltburg, přední interpret díla Sergeje Rachmaninova a vítěz jedné z nejprestižnějších soutěží královny Alžběty v Bruselu. Do svého programu 10. července zahrnul kromě Rachmaninova také klavírní sonátu „Hammerklavier“ Ludwiga van Beethovena. Ze sousedních zemí přivítá festival polské The Six & Sax Duo (Magdalena Jakubska-Szymiec, saxofon, Grzegorz Szymiec, kytara) se soudobým polským programem, slovenské Moyzesovo kvarteto, nebo hornisty Jörga Brücknera (Německo), Szabolcse Zempléniho, Máté Harangoza, a Ágostona Márkuse (Maďarsko).

Jedním z cílů festivalu je též uvádění hudebních děl z pera broumovských autorů uložených v archivu broumovského kláštera. Připomínáme tím důležitou kulturní minulost broumovského kláštera a snažíme se navázat na tuto tradici i v dnešní době (loňské vydání faksimile opisu Klavírního koncertu C dur Ludwiga van Beethovena). 24. července 2021 plánuje festival uvést v kostele sv. Barbory program v podání Victoria Ensemble, z děl nalezených v českých klášterech. Jeho součástí budou i díla učitele a regenschoriho Antonína Celestina Mentzela, který působil v broumovském klášteře v 18. století a jehož skladby uvede festival jako broumovskou obnovenou premiéru.

Třídenní koncentrovaný program

Na konci srpna připravuje festival Za poklady Broumovska spolu se svými partnery – Agenturou pro rozvoj Broumovska, Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov, týmem Broumov město kultury a městem Broumov novinku ve formě třídenního koncentrovaného programu směřovaného do areálu broumovského kláštera i na další místa v regionu. Hudební program bude doplněn profesionálními divadelními představeními a workshopy pro děti, prohlídkami změřenými na otisky barokního umění v broumovském klášteře, i speciálními kurátorskými prohlídkami, open air programem a gastro zážitky.

Aktuální informace k festivalu i jeho programu naleznou zájemci na webu www.zapoklady.cz nebo na facebookovém profilu festivalu. Nad 16. ročníkem festivalu převzali osobní záštitu kardinál Dominik Duka OP, Ministerstvo kultury ČR a víceletou záštitu převzal Královéhradecký kraj.

Jedinečná atmosféra

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumov­ských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská his­torie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

