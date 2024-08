/FOTO/ Impozantní skalní město proslavené pohádkou Třetí princ, desítky kilometrů stezek a cyklotras, úchvatná příroda, řada kulturních i sakrálních památek nebo spousta možností vyžití a zážitků pro děti. To je Broumovsko se svým hlavním klenotem, národní přírodní rezervací Adršpašsko-teplické skály.

Díky pestrosti své nabídky láká návštěvníky na vícedenní pobyty, jako stvořené pro aktivní i odpočinkovou dovolenou. Úžasné formace, se svými zvláštními tvary a dramatičností, fascinují milovníky přírody a fotografování z celého světa. Pestrá a místy divoká příroda nabízí širokou škálu aktivit, včetně pěších túr, cyklistiky, horolezectví nebo fotografování. Na své si tu přijdou rodiny, dobrodruzi i milovníci klidného pobytu v přírodě.

Jedno z nejkrásnějších míst přitahuje mnoho návštěvníků a pro větší komfort a sázku na jistotu je vhodné koupit si e-vstupenky. Užitečné informace a nákup vstupenek vyřešíte na webu adrspasskeskaly.cz. Cena za vstup v hlavní turistické sezoně začíná na 130 korunách pro dospělého, v podobné cenové relaci je možné si dopředu objednat i celodenní parkování, které nabízí komfortní přístup přímo ke vstupu do rezervace.

Otevřeno je denně od 8:00 do 18:00. Jedinečná příroda Nechte auto doma, do Adršpachu je možné dostat se snadno vlakem nebo autobusem. Obě zastávky jsou jen pár minut chůze od vstupu do skalního města. Milovníci cyklistiky zase ocení nezapomenutelné výlety díky desítkám kilometrů cyklotras.

Broumovsko je vyhlášené svou unikátní přírodou i trasami, které nejsou tak navštěvované a za celý výlet na nich nemusíte potkat jedinou živou duši. Jeden den stačí málokomu. Adršpach nabízí široký výběr možností ubytování, včetně útulných penzionů, pohodlných hotelů, rustikálních chalup nebo rekonstruovaných klasicistních statků. K dispozici jsou také kempy pro ty, kteří preferují přímý kontakt s přírodou.

Pro hosty ubytované na Broumovsku je vstup do skalního města garantován díky kartě hosta, kterou poskytují vybraní ubytovatelé. Garance se sice netýká polední špičky (platí pro rozpětí od 8.00 do 9.30 a od 14.00 do 18.00), ale i tak poskytuje návštěvníkům komfortní možnost naplánovat si svůj program.

Kultura a historie

Při výpravě za kulturou je možné začít přímo v Adršpachu: návštěvou dvoupatrového renesančního zámku se zahradou, který se v posledních letech dočkal oprav a další se chystají. Posledním šlechtickým majitelem byl Otmar z rodu Nádherných z Borutína. Můžete si prohlédnout expozici historických upomínkových předmětů s tématikou Adršpašských skal „Skály a sklo“, výstavu lnářství a života na zámku nebo výstavu Zámek s vůní benzínu – ta nabízí unikátní možnost prohlédnout si motoristické veterány, jež využívali naši předkové.

Propojení zábavy s historií nabízí muzeum Merkur a muzeum Papírových modelů v Polici nad Metují nebo broumovský břevnovský klášter. Genius loci historického objektu můžete objevovat v trutnovské galerii EPO1, která se nachází v bývalé revitalizované elektrárně.

Ideální pro děti

Děti potěší i možnost zchladit se při vodních radovánkách – jen pár kilometrů od Adršpašských skal na koupališti v Teplicích nad Metují nebo Chvalči. Vzdálenější koupaliště v Trutnově, Polici nad Metují, Meziměstí nebo v Janovičkách nabízí větší zázemí a vyžití v podobě skluzavek, tobogánů či perličkových koupelí.

Pokud prší, spoustu zábavy nabízí návštěva zmíněného Zámku Adršpach. Najdete zde zázemí s kavárnou, infocentrem a dětským koutkem, pohádkovou místnost a únikovou hru Třetí princ podle pohádky, která se v Adršpašských skalách natáčela.

Kateřina Kučerová