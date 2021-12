Od Martina po Tři krále

KDY: do 9. ledna 2022

KDE: Police nad Metují

Muzeum Náchodska představuje návštěvníkům v polické Dřevěnce tzv. obchůzkové postavy, jež během adventu navštěvovaly každou domácnost našich předků. Do dneška se dochovala tradice obchůzek těchto postav jen v minimální míře (např. sv. Mikuláš), víte ale proč a kdy dříve chodily Barborky? Že to byly dívky oblečené v bílém? A že sv. Lucie je jedna z mála historicky doložených postav mučednic? Pokud vás zajímá více, přijďte do vánočně vyzdobené staré školy Dřevěnky v Hvězdecké ulici. Dozvíte se něco nejen o křesťanských světcích a svátcích, ale také o lidových tradicích, jež mají mnohdy svůj původ v pohanských dobách. Výstava bude veřejnosti přístupná do 9. ledna příštího roku a to denně kromě pondělí 10-12 a 13-16 hodin.

Těšíme se na Vánoce

KDY: do 16. ledna 2022

KDE: Náchod

Muzeum Náchodska zve do výstavní síně na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě na výstavu Těšíme se na Vánoce, která má připomenout atmosféru blížícího se adventního období. "Vraťte se s námi v čase a přijďte si zavzpomínat na vánoční svátky za dob socialismu s tím, co k nim patřilo," zvou zaměstnanci muzea. Výstava potrvá do 16. ledna příštího roku a otevřená je denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin. Ve dnech 24., 25., 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 je zavřeno. Výjimečně otevřeno bude naopak v pondělí 27. 12. 2021.

Vánoční prodejní výstava

KDY: 6. - 23. prosince

KDE: Police nad Metují

Pellyho domy zvou na malou prodejní výstavu do Informačního centra. Těšit se můžete na výrobky od tvůrců z regionu, například na drátkované a slaměné ozdoby, keramiku, koberce, paličkované a háčkované dečky, kované výrobky, skleněné šperky a mnoho dalších doplňků a dekorací. Výstava je otevřena: pondělí - pátek 8:30 - 11:30 a 12:00 - 16:00, soboty 8:30 - 11:30 hodin

Adventní prohlídky broumovského kláštera

KDY: 28. listopadu a 5., 12. a 19. prosince od 10 do 15 hodin

KDE: Broumov

Přijďte si do broumovského kláštera vychutnat adventní atmosféru a odpočinout od předvánočního shonu. Při nedělních adventních prohlídkách se pokocháte vánočně vyzdobeným klášterem a dozvíte se více o vánočních zvycích a tradicích. Prohlédnete si nejkrásnější historické interiéry – vzácně dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih, refektář s unikátní kopií Turínského plátna a klášterní kostel sv. Vojtěcha s bohatou freskovou výzdobou.

Vstupné: Dospělí 130 Kč / Děti 70 Kč / Rodinné 300 Kč

Rezervace: prohlidky@klasterbroumov.cz

Adršpašské Čertohrátky

4. prosince od 10 do 13 hodin

Adršpašské skály

Přijďte se projít skalním městem, potkáte zde spoustu čertů, andělů a Mikuláše, kteří pro děti připravili různé soutěže. Těšit se můžete na opékání špekáčků, čaj, různé dobroty a odměny za soutěže. Letos nebude chybět i i opravdové peklo. Vstupné je 130 Kč za dospělou osobu a pro děti v maskách je vstup zdarma. "Teple se oblečte," nabádají pořadatelé. Sraz je od 10:00 do 13:00 hod u hlavního vstupu do Adršpašských skal.

Mikulášská stezka - pouze pro členy Déčka a po předchozí rezervaci

KDY: 5. prosince ve 14:30 hodin

KDE: Náchod

Stezka zahradou Střediska volného času Déčko bude plná čertovských a andělských úkolů, na konci na děti bude čekat anděl a Mikuláš. Z Déčka děti obdrží drobný dáreček. Rodiče mohou přinést vlastní balíček čitelně podepsaný celým jménem dítěte. Ten předají při vstupu u dolní brány a na konci cesty ho dítěti předá Mikuláš.

Cena 40 Kč dítě, 10 Kč dospělý.

Průběžný start 14.30 - 15.30 od dolní brány.

Vánoční zahradní trh

KDY: 11. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Červený Kostelec

Zahradnictví Trees zve na vánoční trh, kde potkáte farmáře, řemeslníky a producenty z regionu, kteří představí v mnoha ohledech zajímavé zboží. Na co se můžete těšit? Na produkty organického hospodářství z farem – mouku, vločky, zeleninu, zrní, sýry, uzeniny, lahůdky, výrobky z medu a ovoce. Nebudou chybět také výrobky z recyklovaných materiálů – tašky, peněženky, batohy, šperky.

Návštěvníky jistě potěší i užitková keramika, porcelán, plecháčky, dekorace a košíky. Nabízet se budou i brokátové sukně, přírodní kosmetika, obrázky, knihy a publikace regionálních knihkupců, čaje, koření, dekorativní svíčky, svícny, ozdoby z Poniklé, vánoční hvězdy, vánoční stromky. K tomu spousta výtečného jídla z produkce Trees – grilované klobásky, horká polévka, hamburgerové placičky. V neposlední řadě skvělé horké nápoje pro děti i dospělé. Během odpoledne pak budou trhy doprovázet i hudebníci. Od 13.00 hodin bude hrát Leticie ze Žďáru nad Metují a po 14.00 hodině pak výtečný Pavel Rohlena.

Advent v Novém Městě nad Metují

KDY: 28. listopadu

KDE: Nové Město nad Metují

Takovým prvním poslem blížících se Vánoc bývá v Novém Městě nad Metují první adventní neděle spojená s rozsvěcením stromečku na Husově náměstí a první lucerny na adventně vyzdobené historické studni. Již tuto neděli, 28. listopadu, poprvé zazáří vánoční stromeček s kašnou na náměstí. Protože se však v této nelehké době musíme neustále přizpůsobovat aktuální situaci, budou adventní neděle na Husově náměstí probíhat bez organizované produkce pouze s reprodukovanou hudbou od 16.30 do 18.00 hodin. V tuto dobu bude také o první adventní neděli připraveno rozsvícení vánočního stromečku.

Milí čtenáři, sledujte aktuální vládní opatření a než se na některou z akcí vydáte, prosíme, raději si její konání ověřte u pořadatelů.