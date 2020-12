V současné době mě znepokojuje v naší společnosti přebujelý individualismus a egoismus, přílišný liberalismus a relativismus.

Rezignace na hledání pravdy a spravedlnosti, zřeknutí se morálky obecně zakotvené ve všeobecně božském a lidském Desateru BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ. Ve světě chybí dostatek lásky ke svým bližním i k TOMU, který nás svou Láskou přesahuje. Měli bychom být pokornější a přiznat si, že my lidé svými silami na vše nestačíme.

Někteří schopnější myslitelé by to formulovali výstižněji a precizněji, lépe než se o to pokouším já.