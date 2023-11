FOTO: Jen kousek před cílem. Podívejte se, jak se běželo z Hronova do Náchoda

Čtenář reportér

V sobotu 21. října se konal tradiční běh z Hronova do Náchoda. Fotografka Petra Valentová zachytila běžce svým fotoaparátem v Bělovsi, do cíle to tedy už neměli daleko.

Běh Hronov - Náchod. Jen kousek před cílem. | Foto: Petra Valentová

Tento populární závod o délce 8 850 metrů patří k nejstarším vytrvaleckým silničním závodům v České republice. Tradici založil v roce 1928 náchodský atlet Bohumil Kratěna. Letos se běhu zúčastnilo okolo 450 závodníků. Petra Valentová