Plamínek již z Betléma doputoval nejprve letecky do Rakouska, odkud ho tamní skauti šíří dál. Tradiční ekumenická bohoslužba, na které si v běžných letech Betlémské světlo přebírají delegace z různých zemí, proběhla v sobotu 12. prosince v Salzburgu v podobě on-line přenosu. V neděli 13. prosince v 9 hodin si plamínek převzali na hraničním přechodu Drasenhofen – Mikulov brněnští skauti a dovezli ho do Brna. V Brně následně světlo týden čekalo a klíčovým dnem se stala sobota 19. prosince, kdy se světlo vydalo vlaky po celé České republice. Do Náchoda světlo dorazilo v sobotu chvíli po poledni vlakem a přivezly jej skautky z 2. dívčího oddílu Náchod, které světlo převzaly ve Starkoči od hlídky se světlem ve vlaku Hradec Králové – Trutnov.

Celá akce se letos koná v kulisách současné složité epidemiologické situace. Skupinky skautů ve vlacích v rouškách jsou pokud možno co nejmenší, zapojeny byly osoby starší 18 ti let, ve výjimečných případech doprovází osoby starší 15 ti let. Také samotné předávání světla veřejnosti v Náchodě bylo letos speciálně připravené – nekonal se tradiční průvod a k převzetí bylo v neděli 20. 12. připraveno hned několik míst s lucernou, kde měli zájemci možnost si světlo připálit a odnést domů. Vše bylo připraveno bezkontaktní formou, hlídány byly rozestupy, k dispozici byla dezinfekce. Akce proběhla v nedělní podvečer od 17:00 do 17:30, zájemců bylo poměrně hodně. Pod náchodské středisko skautů patří i skautský oddíl z Hronova a světlo tedy bylo k dispozici i na hronovském náměstí.

Pokud by někdo chtěl mít Betlémské světlo přímo na Štědrý večer, je ještě připravena možnost na Štědrý den od 14:00 do 17:00, kdy budou náchodské skautky na Masarykově náměstí před kostelem Sv. Vavřince.

Každého, kdo letos přišel vyzvednout Betlémské světlo, nemohl minout první z novinek letošního ročníku v Náchodě a to ošatku nápadně barevných lístků smotaných do ruličky. Přemýšleli jste někdy o tom, o čem jsou vlastně Vánoce? Je jejich smyslem vykoupit nejbližší obchoďák, nebo jde při nich o něco hlubšího? Myšlenka předání pravého smyslu Vánoc, svátků naděje, byla obsahem barevných lístků, které pro skauty připravili dobrovolníci z náchodské křesťanské mládeže a které byly rozdávány společně s betlémským světlem. Pro ty co si toto poselství nestihli vyzvednout je i zde možnost ještě tak učinit a to například při prohlídce betléma v kostele sv. Vavřince během svátků. Určitě si nabídněte.

Každoroční tradicí Betlémského světla se stala jeho distribuce skauty v náchodských domovech důchodců. Skauti a skautky zpívají koledy a rozdávají světlo, obvykle ve společenské místnosti. Taková akce letos ale bohužel není možná. Proto jsme v Náchodě vymysleli náhradu. Ve středisku bylo několika vedoucími i staršími členy napečeno celkem 900 skautských perníčků a z nich vytvořeno 300 malých dárkových balíčků. Ke každému balíčku byla přidána záložka s poselstvím Betlémského světla, v některých balíčcích jsou k nalezení i perníčkové lilie a betlémské hvězdy. Na pečení se podíleli skautky a skauti ze třech oddílů (2. dívčí, 4. dívčí a 7. oddíl benjamínků), celkem peklo perníčky 16 osob. Vlčata, jejich rodiče a vedoucí ze 3. chlapeckého oddílu nakreslila vánoční přání.

Větší část balíčků s perníčky, záložkou a přáními byla během neděle 20. 12. a pondělí 21. 12. doručena do dvou seniorských domů v Náchodě (DD Bartoňova a Harmonie), menší část byla předána do domova pro matky s dětmi Sv. Anny. Nezapomněli jsme ani na personál všech domů a též jsme jim předali několik perníčků a poselství Betlémského světla v podobě záložky. Při pečení perníčků nás podpořila 3 kg medu paní Lída Zelenková ze Šonova, jíž tímto velmi děkujeme!

Jménem všech skautů a skautek přejeme všem čtenářům Náchodského deníku krásné vánoční svátky, hodně zdraví a v roce 2021 návrat k normálnímu životu, na který už všichni čekáme.

Za skauty z Náchoda sepsal Pavel Král, zástupce vedoucího střediska