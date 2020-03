Když už byla její domácnost pro ten účel malá, poskytl obecní úřad svoji jídelnu, kde se takřka nepřetržitě šije, žehlí, balí a distribuuje.

Prvotní iniciativa strhla k následování i řadu dalších lidí, a tak do improvizované dílny dorazila zdarma spousta bavlněných látek a šňůrek, do výroby a distribuce se zapojili nejen obecní pracovníci, ale i dobrovolníci a výsledkem je, že roušky se zdarma dostaly nejen ke všem obyvatelům Bezděkova nad Metují, ale i do ústavu pro lidi s roztroušenou sklerózou v Náchodě, do Domova důchodců a do Dětského domova v Broumově, do ZŠ v Machově i k řadě dalších zájemců v širokém okolí i v odlehlejších místech ČR.

Paní Schejbalová tak dočasně zastavila svoji běžnou činnost, jíž je výroba dětského oblečení, a věnuje se jen a jen šití roušek. Příklad z Bezděkova je tak krásnou ukázkou lidské sounáležitosti.

Petr Kavka