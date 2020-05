Potěšením pro majitele farmy - pány Netíka a Webera - bylo to, že sem zavítali nejen návštěvníci z Broumova, ale že přijeli také rodiče s dětmi z Liberce, Rtyně, Velkého Poříčí, Hronova, Náchoda, Velimi, Hradce Králové, Trutnova, Úpice, ale i z dalších míst naší republiky. Ti všichni se o existenci zoo parku dozvěděli z našeho regionálního tisku (Deníku), ale také z internetových stránek.

Radostné bylo, že mezi návštěvníky byli i adoptivní rodiče zvířátek. Potěšující bylo, že s sebou přinesli dobroty pro zvířátka - krmení a pamlsky, které mají rádi jejich miláčci.

Velkou radost udělaly návštěvníkům především surikaty, které poprvé přinesly ukázat svá mláďátka, krásně se předváděli pávi svým opeřením, ale radost z návštěvníků měla i ostatní zvířátka. Farmě velmi pomohla pomoc různých drobných sponzorů, kteří přiváželi nebo zasílali to, co farma v době nouze potřebovala. Příkladná pomoc byla od paní z Prahy, která již delší dobu v Broumově nežije, ale stále se cítí Broumovačkou a ráda se do tohoto města vrací. Farma Wenet v současné době připravuje rozsáhlou nástěnku se jmény těch, kteří buď zvířátka adoptovali, nebo je sponzorsky podporovali.

Pánové Martin Netík a Martin Weber by chtěli i prostřednictvím tisku poděkovat všem těm, kteří jim pomohli překonat krizi v existenci farmy. Jsou moc rádi, že zoo farma již opět funguje ve skoro normálním režimu a že opět přicházejí návštěvníci. Škoda jen, že po uzavření hranice s Polskem zatím nemohou přijet i milovníci zvířat ze země našich sousedů.

Petr Cirkl