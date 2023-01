Výstava je organizována v rámci tamního projektu MØT Praha, jenž se bude konat od ledna do června tohoto roku a jehož cílem je norskému publiku představit českou kulturu. Kurátorem výstavy, která potrvá do 11. června 2023, je Radek Wohlmuth. Výstavu organizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov ve spolupráci s Baerum Kulturhus.

Výstava jednoho z nejvýraznějších českých autorů spojeného s graffiti scénou Michala Škapy aka TRONa (1978) pracuje s představou writera jako aktivního tvůrce městských kódů, který je schopen vnímat, a především reflektovat urbánní krajinu se specifickou citlivostí a jiným způsobem než většina ostatních lidí.

„Nový projekt Michala Škapy je intermediální. Klade vedle sebe závěsné obrazy, stavebnicově koncipované objekty a velkoformátovou projekci do společné prolínavé instalace, která umožňuje paralelní vnímání a přesahuje běžné parametry standardních výstav. Nejen, že ovládá stěny a prostor interiéru výstavní síně, ale prostřednictvím videosmyčky promítané na skleněnou výlohu se stává součástí architektury a jako dynamické světelné echo se zároveň propisuje zpátky tam, odkud inspiračně vzešla, ven do městské reality,“ popisuje výstavu její kurátor Radek Wohlmuth.

Výstava je naplánovaná na půl roku a v polovině této doby zásadním způsobem změní svoji podobu. „Představím díky tomu obě hlavní linie své tvorby,“ vysvětluje autor, „nejprve to budou abstraktní písmové kompozice v kombinaci s neony, které těží z mé graffiti zkušenosti, později vystavím drobnopisné městské krajiny vytvářené airbrushem. Ty naopak čerpají z realistického vidění a místy volně i z komiksové a cartoons estetiky.“

Michal Škapa aka Tron (CZ) - Narozen 1978 v Praze. Patří do silné generace českých writerů, která se na české graffiti scéně objevila hned v první polovině 90. let a postupně prošel nejzásadnějšími uskupeními své doby, ať už to byla oldschoolová DSK crew, nebo provokativní a ironičtí CAP. Konfrontoval se i s mezinárodním prostředím, o čemž svědčí úspěšný atak newyorského metra na přelomu tisíciletí, který se stal jedním z mezníků domácí graffz subkultury. Náleží k okruhu autorů legendární pražské Trafačky, téměř patnáct let spolupracuje s MeetFactory, kde má také ateliér. V rámci volné tvorby se vyjadřuje v různých médiích a formátech od muralů, přes malbu akrylem, airbrushem, po site-specific instalace a prostorové i světelné objekty. Je spoluzakladatelem sítotiskové dílny Analog!Bros a blízkým spolupracovníkem labelu BiggBoss.

„Pro spolupráci na projektu MØT Praha jsme byli osloveni na základě probíhajícího projektu Hortus

Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita realizovaném za podpory Fondů EHP, kdy jsme v červnu 2022 v rámci studijní cesty navštívili v Norsku několik kulturních center a dalších organizací. Kromě výstavy Michala Škapy jsme do projektu zařadili také naší hudební rezidentku Kristinu Barta a diskutujeme další budoucí programovou spolupráci zejména v oblasti hudební,“ vysvětluje Žaneta Vávrová, ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra Broumov.

Bærum Kulturhus je jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí v Norsku, která ve svém programu kombinuje výstavy, koncerty, taneční a divadelní představeni, představeni pro děti a další kulturní akce za účasti významných norských i mezinárodni umělců. Budovu Bærum Kulturhus, postavenou v roce 2003, navrhlo architektonické studio Snøhetta a je známá jako „malá sestra“ Norské národní opery, kterou navrhli stejní architekti.

Kateřina Ostradecká

Agentura pro rozvoj Broumovska

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov