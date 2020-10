Stromy jsou svědky naší historie a dávají krajině nezaměnitelnou tvář. Darem, který svým hlasem poskytnete, investujete do budoucnosti nás všech. Díky vašemu hlasu v hodnotě 30 Kč se ošetří stromy, které péči opravdu potřebují, a zaplatí se také výsadby nových stromů, jež pomohou zadržet vodu v krajině a zlepšit kvalitu ovzduší.

Více než sedmdesátiletá jabloň se zakřiveným kmenem a bohatou korunou má velkou šanci být letošním Stromem roku. Toto ocenění by jabloni zajistilo postup do evropského kola soutěže, a navíc by byla odborně ošetřena. Jabloň byla nominována Místní akční skupinou Stolové hory s podporou městyse Machova, Penzionu a restaurace U Lidmanů, zdejší školy i místních zahrádkářů.

Ačkoliv letošní rok úrodě obecně moc nepřál, tak jabloň u Lidmanů je obalená jablky, ze kterých ve zdejší hospodě upečou vyhlášený štrúdl. Právě štrúdl se stal symbolem nadšení místní komunity, která jabloň svými hlasy podporuje. Na jedné z taktických porad pod jabloní nabídl starosta Machova Jiří Krtička, že daruje ořechy pro pečení. Pan Lidman, který dlouhá léta restauraci vedl, ořechy vyloupal. A spolu s jablky se staly základem štrúdlů, které získávaly hlasy na mnoha akcích v regionu.

Spousta akcí, na kterých měla být jabloň prezentována, však byla zrušena kvůli epidemiologické situaci, proto Místní akční skupina Stolové hory přišla s nápadem šířit informaci o hlasování v soutěži pomocí písničky, kterou nazpívalo DAMTRIO. „Je svědkem mnoha dávných osudů, příběhy lidské zná. Snad z ní nyní v soutěži bude jabloň vítězná.“, zní v písničce.

Tour de štrúdl byla zakončena tento týden na náměstích v Náchodě, Hronově a Polici nad Metují, protože jedinou možností, jak jabloň propagovat, zůstalo využít venkovních prostranství. Studené počasí rozehnal svařený mošt. U stánku se zastavila i paní Jana, která den předtím slyšela písničku na youtube. „K Lidmanovým jsem dřív často jezdila na běžkách, dokud byl nějaký sníh. Mám to tam moc ráda. Hlas jsem poslala a za tak dobrý štrúdl pošlu další“, prozradila Jana.

První možností, jak jabloni poslat hlas je dárcovská SMS ve tvaru DMS STROM8 na 87 777 a druhou je platba kartou nebo převodem na webu www.stromroku.cz. Více o samotném hlasování, zajímavostech o jabloni, místní komunitě a zapojení občanů se dozvíte ve skupině na Facebooku, která byla vytvořena pod názvem Podporujeme jabloň u Lidmanů.

Autor: Mirka Soldánová