Francouzská umělkyně Laure Wauters mapovala cizí okna očima cizince

/FOTOGALERIE/ Pozoruhodná výstava nazvaná Cizí okna, oči cizince vznikla v přízemí Luxfer Open Space – prostoru pro současné umění v bývalé Steidlerově kovárně v České Skalici jako tvůrčí výstup z měsíčního rezidenčního pobytu francouzské umělkyně Laure Wauters (1989). Tato autorka pocházející z města Rouen v Normandii a v současné době žijící v Paříži, svými procházkami v prostředí města a okolí zkoumala to, co je umístěno v oknech domů a co se děje za nimi.

