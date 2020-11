Ve středu 13. května neproběhl 24. ročník Českého dne proti rakovině jak na východě Čech, tak v celé České republice. Ale v roce 2020 nebylo téměř nic jako každý jiný rok.

Český den proti rakovině 2020 v náchodském regionu. | Foto: Liga proti rakovině Náchod

Kvůli ochraně celé společnosti proti hrozbě koronaviru byl květnový termín této veřejné celonárodní sbírky odvolán a akce přesunuta na příznivější dobu, tedy na středu 30. září. Intenzivní příprava sbírkového dne probíhala od srpna po celé září a dala členům náchodské pobočky Ligy proti rakovině pořádně zabrat. Ale vše se stihlo a bylo připraveno. Jenže ouha. Republikou se začala šířit druhá vlna covidu-19, která všem zkomplikovala život. Konkrétně náchodský i broumovský region se postupně stával jedním z nejpostiženějších. A to byl důvod, proč mnohé tradiční spolupracující subjekty, především z řad středních škol, na poslední chvíli odřekly svou účast na akci. Na druhou stranu se podařilo domluvit spolupráci s mnoha dalšími dobrovolníky, avšak výpadek studentů středních škol se zcela nahradit nepovedlo. Dokonce ani počasí nebylo sbírce právě nakloněno. Tak tedy nezbývalo nic jiného než nasadit si roušku, obléci svetr nebo bundu a vyrazit za dárci do ulic. Kampaň byla zaměřena na prevenci nádorů ledvin a močového měchýře, jejichž výskyt je u nás bohužel vysoký. V zájmu snížení rizika všech typů nádorů i odolnosti proti chorobám vůbec by se měl každý snažit již od mládí osvojit si způsob života zahrnující pravidelnou fyzickou aktivitu, zdravou výživu a duševní pohodu, na což upozorňovaly i letáky.