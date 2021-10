Dobrovolníky budete moci potkat v ulicích ještě také ve čtvrtek 30. září a v pátek 1. října. Kampaň ve formě pouličního prodeje žlutých kytiček měsíčku lékařského se zelenou stužkou v ceně 20 Kč a rozdávání informačních letáků bude věnována potřebné prevenci nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty. Přímo na náměstí v Náchodě najdete ve středu 29. září od 9 do 18 hodin také stánek Ligy proti rakovině Náchod, kde bude možné zakoupit tyto symbolické kytičky. V této nelehké době si více než jindy většina z nás uvědomuje, že zdraví je jednou z nejcennějších životních hodnot. Proto pevně doufáme, že i v novém termínu se budeme moci jako každý rok spolehnout na podporu a vstřícný přístup veřejnosti!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.