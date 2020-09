Jak známo, je tady škola, čtyřhvězdičkový hotel, ale nemáme hospodu, obchod, kostelík nebo alespoň kapličku, nezní tady městský rozhlas. Jako všude i zde někteří lidé touží po společenství, po sdílení svých zážitků nejen s nejbližšími, ale i se sousedy. A tak se Babáci scházejí na hřišti a malé skupinky různě privátně. A nyní se jim splnilo velké přání.

Myšlenka na vybudování tělocvičny vznikla již dříve, ale teprve současné vedení radnice v čele s Janem Birke vyšlo Babským vstříc. Právě na zmíněné oslavě starosta města a též jeden ze sousedů stavbu kulturně-sportovního centra přislíbil. O něco později mu místní aktivisté Jan Říha s Jiřím Korcem přinesli jednoduchý plánek, aniž by příliš doufali v brzkou realizaci načrtnuté stavby.

O to větší je naše překvapení, o to silnější náš dík. Během krátké doby dvou/tří let se začalo stavět. TJ Star Babí věnoval městu pozemek, městský úřad zajistil projekt a oslovil firmu Bezedos. S napětím jsme sledovali, jak stavba od prosince minulého roku přes mírnou letošní zimu nadějně rostla. Časový harmonogram zdá se narušen nebyl, a tak tu stojí naše bílo-šedá krasavice.



Zdroj: Deník / Redakce

Slavnostně byla otevřena v pátek 28. srpna po poledni. Budeme ji udržovat a chránit, aby co nejlépe sloužila školákům i veřejnosti. Starosta města Birke projevil radost nad splněným slibem a ubezpečil učitelský sbor v čele s ředitelkou Zuzanou Hoffmannovou, že vždy bude on a celé současné vedení radnice, které bylo rovněž v úplnosti přítomno, usilovat o trvání místní školy i v budoucnu.

Paní ředitelka školy neskrývala velkou radost. Připomněla, co vše město zvláště v posledních několika letech pro školu udělalo. Vznikla zde půdní vestavba, nová sborovna, směrem do dvora byla přistavěna další část budovy a v ní např. nové sociální zařízení či šatny.

V poslední době bylo zrekonstruováno přilehlé hřiště a místnost pro družinu. Nyní navíc nebudou muset učitelky s dětmi docházet na tělocvik do plhovské školy, a budou tak mít více času a pohodlí pro samotné cvičení nebo další mimoškolní aktivity. Místostarosta Jan Čtvrtečka si pochvaloval dobrou spolupráci mezi městem a babskými organizacemi.

Z přítomných Babáků jmenujme alespoň ty nejstarší a nejzasloužilejší, pana a paní Fettersovy, dnes pětaosmdesátníky (a kousek k tomu). Pan Aleš Fetters dovedl vždy zaujmout nejenom svým zvučným hlasem. Např. v roce 1968 odvážně řečnil proti sovětské okupaci a s žáky babské školy zasadili u bývalého obchodu památnou lípu s vírou, „že vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“

A jindy zase zasvěcoval spoluobčany do místní historie. Jeho manželka Maruška má k Babí ještě těsnější vztah, vždyť odtud pochází a také zde učila. Společně sedíme u hřiště v laskavém slunečním odpoledni a v duchu se s ní vracíme k úspěšným tělovýchovným vystoupením, která sama vedla. Nesmíme zapomenout ještě na dalšího sportovce, pana Františka Vávru. Dnes už mu zdraví tolik neslouží, ale ještě coby sedmdesátník patřil do týmu nohejbalistů, kteří usilovali o Putovní pohár SK Star Babí, a také si v Bělovsi rád zahrál tenis.

Za aktivitami a změnami na Babí stojí celá řada nadšenců. Vždy jde o práci celé skupiny někdo ji trochu řídí, jiní přicházejí s nápady, někdo jde a bez zbytečných řečí udělá, co je třeba, třeba poseká trávu, uklidí na hřišti, připraví dobrůtku, pohlídá oheň, sleduje a opravuje hodiny ve štítu školy, posílá sousedům nebo i do televize fotky, ušije kostým nebo zahraje na kytaru. Do řady místních nadšenců bezesporu patřil i Broňa Řezníček, který nás v srpnu předčasně opustil. Byl to rocker tělem i duší, vždy při větších setkáních dokázal namixovat tu správnou muziku. Na takové lidi se nezapomíná.

Děkujeme zaměstnancům MěÚ v Náchodě, že do svých plánů zahrnují i potřeby občanů v příměstských částech. Děkujeme stavební firmě za skvělou práci i bohaté občerstvení. A těšíme se na sportování a různá setkání v našem novém centru.

Autor: Alena Čtvrtečková, kronikářka