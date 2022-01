ZV uplynulých dnech došlo k předání ceny zdravotní laborantce Janě Farkačové ze Všeobecné fakultní nemocnice, která se v projektu Anděl mezi zdravotníky umístila na druhém místě. Moderní odběrové křeslo od firmy PromaReha Česká Skalice najde uplatnění v odběrovém centru VFN. Jedinečnou příležitost být u toho měla i Nelly Řehořová, zpěvačka pocházející z Police nad Metují.

Broumovský klášter láká na prohlídky běžně nepřístupných prostor

Nelly Řehořová nepřišla s prázdnou. Zdravotníkům přinesla lístky na koncert Legenda Zdeněk Borovec, který se koná v Divadle Broadway. Zároveň okukovala nový přírůstek do vybavení odběrového centra. „Pamatuji se, že jsem v létě měla jet za přítelem do Chorvatska a začalo mě strašně bolet břicho. Bylo podezření na slepák, pak že jsem těhotná, což jsem věděla, že určitě ne, doktoři se nějak nemohli domluvit, co mi vlastně je. Nic nenašli a pak to samo asi po dvou dnech odeznělo. Ale okusila jsem různá vyšetřovací křesla a lehátka, nebylo to pohodlné. A tohle nové odběrové křeslo je fajn. Pacienti budou mít při těch svých zdravotních potížích alespoň pohodlí,“ usmívala se zamilovaná Nelly, která se svým přítelem Matyášem zažívá vztah na dálku. „S Matyášem chodím rok, ale známe se asi pět let. Hrál mi v mém úplně prvním klipu snowborďáka. Těsně před Vánoci jsem vydala svůj nový singl s klipem, jmenuje se Budeme svoji. Hodně lidé si myslí, že se už budu vdávat, ale není to tak, i společné prstýnky rozhodně nejsou snubní. Písnička je věnovaná mému příteli. On studuje v Anglii námořní architekturu, a tak jednou za čtrnáct dní já letím do Anglie nebo on do Čech. Cestování i přes coviddocela zvládáme. Musíme si jen hlídat pravidla.“

Zpěvačka vzpomínala také na svého nemocného kolegu Josefa Laufera, hráli spolu v muzikálu Muž se železnou maskou.„Těším na zkoušky nového muzikálu Ostrov pokladů. Scénář napsal Josef Laufer. Pepa mi tehdy říkal, že mne chce do hlavní role. Akorát mě mrzí, že u toho nebude. Mám ho moc ráda a doufám, že se Josef Laufer z nemoci dostane a vrátí se alespoň do hlediště Divadla Broadway.“

Svoji výhru, odběrové křeslo, hned ozkoušela také Jana Farkačová. „Odběrové centrum je takové moje dítě. Otvíralo se v roce 2000. I když jsem potom pracovala i jinde, odběrové centrum je má srdcovka. Proto jsem ráda, že jsem mohla svoji výhru darovat tam, kde je jí třeba a kam patří,“ uvedla Jana Farkačová z VFN v Praze, která se v projektu Davida Novotného Anděl mezi zdravotníky umístila na druhém místě.

RETRO: Dovolená u Rozkoše. Podívejte se na autokemp, chatky, minigolf i hotel

Za krásný dar je ráda také Dita Svobodová, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. „Janu považuji za jednu z nejsrdečnějších a nejzkušenějších lidí, které znám a určitě si druhé místo zaslouží. Jana nám věnovala moderní odběrové křeslo. Myslím, že můžeme jednoznačně hovořit o pomoci, protože její dar zpříjemní řadě pacientů ne úplně oblíbený zákrok, kterému se říká odběr krve. Do letošního ročníku soutěže Anděl mezi zdravotníky nominujeme někoho z řad lékařů a věříme, že bude opět úspěšný, tak jako Jana Farkačová.“

Odběrové křeslo je plně elektricky ovladatelné a má dobře nastavitelnou područku na kulovém kloubu. Přináší maximální pohodlí jak pro klienta, tak pro obsluhující personál.„Zajímavostí je, že se jedná o výrobek české firmy Proma Reha majitele Radka Jakubského, který ji převzal od svého otce Zdeňka. Zaměstnáváme 150 lidí, jsme tak významná regionální firma. Specializací jsou nemocniční lůžka, nicméně odběrová křesla a další pomůcky děláme běžně. Jsme rádi, že výherkyně darovala výhru svému pracovišti. Věřím, že se pan majitel rozhodne podpořit i další ročník projektu Anděl mezi zdravotníky,“ představil výrobek obchodní ředitel firmy Proma Reha Štěpán Čermák.

Milena Hermanová