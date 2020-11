Ve Středisku volného času Déčko v Náchodě momentálně šijeme roušky, na čemž se podílí evropští dobrovolníci a síť našich ochotných švadlenek. Roušky putují do náchodské nemocnice.

Déčko pomáhá také Městu Náchod například roznosem dezinfekcí do místních obchodů či s nákupy pro seniory. | Foto: Foto: archiv Déčka

Začínáme i s on-line aktivitami, kroužky, které to umožňují, se budeme snažit nabídnout v on-line podobě. Na našem facebooku každý týden zveřejňujeme různé aktivity, do kterých se mohou děti i dospělí zapojit, nebo si je vyzkoušet. Jednáme v zóně našeho vlivu chováme se co nejzodpovědněji k ostatním a dodržujeme všechna opatření, zároveň se ale snažíme netrápit se věcmi a daty, která nemůžeme ovlivnit.