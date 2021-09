Diváky pozdravila členka správní rady VZP Soňa Marková a starosta města Náchod Jan Birke, který celý večer moderoval.

Zpěvačka Anna Julie Slováčková přiznala, že její vystoupení v Náchodě mělo den před tím bouřlivou předehru. „V roce 2019 jsme v anketě Žebřík vyhráli 1. místo se skladbou Nepopsaná. A kvůli covidu jsme si ocenění mohli převzít až při včerejším vyhlášení. Slavili jsme, až moc. Dneska jsem sice o vodě a kávě, ale není důvod, proč se s naším úspěchem nepodělit s diváky v náchodském divadle.“

Štěstím zářil i zpěvák Peter Pecha. Konečně se dočkal podpisu americké megastar Johnnyho Deppa na svoji kytaru. „Při jeho příletu na karlovarský festival to nevyšlo. Ale pomohli mi známí a kamarádi a podepsanou kytaru mi do Prahy přivezla asistentka Jiřího Bartošky. Teď řeším, jak podpis na kytaře zafixovat. Johnny udělal dobrý skutek, tak já zase tu radost musím poslat dál.“

Operní pěvkyně Tereza Mátlová přijela do Náchoda s dcerou Emilkou o něco dřív a vyšláply si na náchodský zámek. Spojily dobrý zážitek s dobrým skutkem. „Dobré skutky jsou potřeba. Pamatuji si, když jsem byla malá, vzali jsme si domů opuštěného pejska. Tehdy jsem pochopila, o čem dobré skutky jsou. Můj dobrý skutek pomohl nejen tomu pejskovi, ale měla jsem z něj dobrý pocit i já. Takže oboustranná spokojenost. Dceru vedu k tomu, že má být člověk vděčný za to, k čemu se vlastní pílí a umem vypracoval a když jen trochu může, má pomáhat dál.“

Zpěvák Radim Flender na nabídku účinkování na Dni dobrých skutků hned napoprvé kývl. Měl důvod! „Pamatuji si, to mi bylo asi třináct, když umíral můj táta na rakovinu plic, probíhala v té době sbírka na nějaký nový přístroj. Byl tam také Karel Gott a tam mi došlo, že i umělec může udělat něco proto, aby se dobrá věc podařila. Tak dneska na Dni dobrých skutků přispěji čtyřmi písničkami. Snad to někomu pomůže, třeba jen dobrým pocitem na duši,“ uvedl Radim Flender a pak se smíchem dodal:„Můj první dobrý skutek asi byl, že jsem odešel z domova. Pro moji mámu určitě!“

Zpěvačce Magdě Malé se na pódiu povedl husarský kousek. Do svého zpěvu zapojila i moderátora večera Jana Birke. „Byl to spontánní nápad, a protože vím, že starosta je pro každou legraci, tak jsem toho trochu využila. Ale sklidili jsme úspěch.“ V krásných šatech od Terezy Sabáčkové na charitativní akci vystoupila ráda. „Člověk, když může, pomáhá čímkoli, třeba i dobrým slovem. Já sama mám nadaci, která pomáhá matkám v tísni. Děláme koncerty a výtěžek věnujeme maminkám nebo teď jsme třeba vybavili azylový dům ve Vysočanech. Myslím, že pomoci není nikdy dost.“

Producent David Novotný byl spokojený. „Každá akce, která se v této pocovidové době povede, je úspěch. Lidé si musí pomáhat. Pro některé je pomoc i to, že mohou přijít do divadla, pobavit se a potkat se s lidmi svého města. Já jsem z Náchoda a díky spolupráci se starostou Janem Birke mohu přispět k oživení kulturního života ve městě a zároveň pomoci potřebným,“ uzavřel slovem David Novotný svůj letošní „náchodský trojboj“ Muž roku, Anděl mezi zdravotníky a Den dobrých skutků. Slíbil však, že jen co si trochu odpočine, pustí se do přípravy akcí na příští rok.

Milena Hermanová