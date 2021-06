Máte chuť rybařit za polárním kruhem, zajít si do obchůdku uprostřed tropického lesa nebo si odpočinout u pařížské fontány? Na zážitkové výstavě, kterou připravila speciálně pro Dětskou galerii Lapidárium sochařka a známá recyklátorka Veronika Richterová, budou vystavena převážně její poslední díla oscilující mezi plastikou, objektem a architekturou odpadu. Kurátorem výstavy je Radek Wohlmuth.

„Ráda vtahuji diváka do svého světa kreativní recyklace, světa, kde každý odložený předmět ožívá svým druhým životem. Malí i velcí se mohou inspirovat, fotit a hrát si s exponáty a v závěru expozice se sami stát tvůrci PET-ARTového dílka, které si z výstavy odnesou,“ říká autorka výstavy Veronika Richterová.

Vizuální umělkyně Veronika Richterová (1964) sice na pražské UMPRUM absolvovala ateliér monumentální malby, ale největší pozornost upoutala jako zakladatelka specifického výtvarného projevu, který nazvala PET-art. Jak označení napovídá, jedná se o plastiky a prostorové instalace vytvořené z PET-lahví, které slouží jako médium se specifickou obrazností, výrazem i obsahem. Také její precizní, a přitom poetický autorský projekt vytvořený pro Dětskou galerii Lapidárium z něj vychází. Je to „cestovní“ zážitková výstava přirozeně ukotvená do doby letních prázdnin. Během ní malí návštěvníci projdou polárním krajem s iglů a sušárnou ryb rovnou do tropického lesa, kde rostou palmy i bambusy a létají pestrobarevní motýli, aby se zase vrátili do civilizace, a třeba si ve vodě pro radost pustili vlastnoručně vyrobenou lodičku. Nejde přitom jen o výlet do krajiny unikátní kreativity, ale zároveň originální zamyšlení nad problematikou recyklace.

Výstava potrvá do 27. srpna a nabídne doprovodné programy i komentovanou prohlídku a workshop s autorkou. Veškeré informace o otevírací době, programech a vstupném naleznete na stránkách www.klasterbroumov.cz/cs/vystavy-v-lapidariu.

Kateřina Ostradecká