FOTO/ V sobotu 27. května přivítal Čapkův sál v Hronově téměř 900 mladých tanečníků nejen z České republiky, ale i z Polska. Po vynucené několikaleté covidové přestávce jsme obnovili tuto příjemnou tradici, kdy v posledním květnovém víkendu patří naše město špičkovým tanečním výkonům. Bylo to dlouhé čekání na ten jubilejní dvacátý ročník Hronovského jablíčka, ale stálo to za to.

Angeles Dvůr Králové - Ve vatě. | Foto: Lukáš Rutar

Organizátoři pan Pavel Macura a DDM Domino Hronov opět zvládli organizaci na jedničku a s pomocí přátel i zaměstnanců KIS Hronov udrželi vysokou úroveň soutěže. Napomohl k tomu i software Nasoutez.eu, který vytvořil IT specialista Ondřej Hégr. Jako bývalý tanečník dobře ví, jak taková soutěž funguje od přihlašování kolektivů až po výpočet výsledků skating systémem, proto nám vytvořil software přímo na míru. Včelaři na Jaroměřsku slaví 155. výročí a zvou na výstavu Včely ze všech ú(h)lů Děkujeme také za podporu a vstřícnost městu Hronov, potěšila nás návštěva pana starosty Petra Kolety přímo na soutěži. Však Hronovské jablíčko je po divadelním Jiráskově Hronovu možná druhou největší a nejznámější hronovskou akcí. Tradice vznikla v roce 1999, tehdy ještě jako soutěž párových společenských tanců pod názvem Velká cena města Hronova. Od roku 2001 jsme přidali soutěž kolektivů v moderních tancích pod názvem Hronovské jablíčko. Touto soutěží prošlo odhadem přes 20 tisíc dětí. Někteří tady kdysi soutěžili jako děti, u tance zůstali, vypracovali se a občas se na Jablíčko vracejí jako porotci, choreografové, nebo vedoucí tanečních klubů. Některé kluby neváhají absolvovat na naši soutěž dlouhou cestu, např. ze slovenských Košic nebo polského Štětína to jsou stovky kilometrů. Obnovený zámecký kopec v Náchodě se zazelenal. Nabízí odpočinek i krásné výhledy Letošního ročníku se zúčastnilo 27 tanečních klubů a předvedli 80 vystoupení v kategoriích disco, street dance, show a volný tanec. Věkové rozpětí soutěžících bylo od čtyř let až po seniory. Taneční výkony hodnotila fundovaná porota ve složení Martina Zachrlová, Zuzana Veselá, David Mathew (všichni z Prahy), Tereza Karanská z Hradce Králové a Dominik Židek z Rychnova nad Kněžnou. Neměli to vůbec jednoduché, protože všechny výkony byly na vysoké úrovni. Klobouk dolů před všemi soutěžícími. Za jejich tanečními a občas téměř akrobatickými výkony stojí mnoho hodin tvrdé dřiny. Pokud chcete alespoň trochu nasát atmosféru, která panovala v sobotu na tanečním parketu, tak se můžete podívat na fotografie z celého dne. Odkaz na ně najdete na internetových stránkách soutěže www.hronovskejablicko.cz. Pro letošek jsou tedy medaile, poháry a dorty rozdané, tanečníci i organizátoři si přes prázdniny oddechnou, ale brzy se již začnou připravovat na další ročník. Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na viděnou na Hronovském jablíčku 2024. Za organizátory sepsal Pavel Macura