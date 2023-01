Mimořádné prohlídky klášterních interiérů s názvem Od sklepa po půdu zavedou návštěvníky kromě standardních historických prostor do míst, která jsou při běžných prohlídkách nepřístupná. Jde o nádhernou a prostornou barokní půdu, která přímo dýchá staletími, a do rozlehlých sklepních prostor. Podívají se rovněž do nově opravených Opatských sálů a prozkoumat budou moci také prostory Domu hostů čili bývalé mnišské cely. Ty jsou již nějaký čas zrekonstruované v duchu čistoty a jednoduchosti a slouží jako ubytování všem, kdo chtějí v klášteře přenocovat. Předností prohlídek Od sklepa po půdu je jejich délka, trvají 2,5 hodiny a díky tomu mají návštěvníci možnost nahlédnout do života kláštera v mnohem širším rozsahu. Dozvědí se, jak fungoval běžný život v klášteře, jak mniši hospodařili a uvidí také širší architektonickou stránku objektu.