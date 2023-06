Letošní ročník Žernovského bajku se koná v sobotu 10. června. Zajímavá trať poblíž samotného Babiččina údolí a celodenní doprovodný program. To jsou hlavní atributy závodu, který se letos uskuteční po dvacáté první. Pro závodníky z řad široké veřejnosti od kategorie odrážedel pro nejmenší po 70+ jsou připraveny trasy od 2,2 km po 35 km.

Z 18. ročníku Žernovského bajku. Ilustrační snímek. | Foto: Jan Holan

Trať pro dospělé nabízí to nejlepší, co lze v okolí Žernova pro cyklisty nalézt, ale od loňského roku je výrazně pozměněna. I přes veškerou snahu se nepodařilo zajistit provizorní lávku přes Úpu u Červeného mostu, který v letošním roce rekonstruují Lesy ČR. Což je pro nás všechny skvělá zpráva! Trasa závodu se tak z pravého břehu Úpy bude vracet přes Pohodelskou lávku, která už má letošní rekonstrukci za sebou. Vynecháme tak vždy mokrý úsek u Hlubokého potoka. Závod je poprvé součástí renomovaného amatérského seriálu „Dobrušský pohár“. Povolení projíždět lokalitou máme jen na jeden konkrétní den v roce. Jako pořadatelé se snažíme spolupracovat hlavně s místními firmami. Jako součást doprovodného programu vystoupí dixielandová kapela Black Buřiňos, jejich show požene účastníky do dalších kol závodu. Účastníci si mohou vyzkoušet i workoutové hřiště pod rozhlednou, skákací hrad nebo si hrát v hasičské pěně.

Od 19:00 vystoupí kapely NABRAN KUTAH a VAŤÁK. Vstupné nevybíráme, skvělý catering zajištěn. Prosíme o maximální využití on-line registrace, která je i finančně zvýhodněna.

Zároveň prosíme turisty, aby dávali přednost cyklistům a respektovali značení a pokyny pořadatelů. Více info ZDE.

Libor Mojžíš, starosta městysu a ředitel závodu

Pozvánka na Žernovský bajk.Zdroj: archiv pořadatelů