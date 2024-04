Právě tak se jmenovala výstava fotografií sbormistryně, pedagožky a dirigentky Dany Ludvíčkové a autorské čtení z básnické sbírky Onajábel učitelky, vychovatelky a bývalé místostarostky Bohuslavic nad Metují Jany Matoulkové. Událost se uskutečnila 2. dubna v Městské knihovně Nové Město nad Metují.

„S Janou jsme se poprvé potkaly v první třídě. Ve čtrnácti nás životní osudy rozdělily, ale po několika desítkách let jsme se opět setkaly a slíbily si, že až Jana vydá svoje básně, já k tomu nafotím fotografie a společně to vystavíme. Pak opět uběhlo pár let, ale nyní se přání stalo skutečností,“ doplnila Dana Ludvíčková.

Výstava fotografií bude k vidění až do konce června letošního roku. Knížku plnou básní z pera Jany Matoulkové zájemci najdou v dobrých knihkupectvích, popřípadě mohou autorku kontaktovat přímo.

Zuzana Matoušková

předsedkyně Spolku přátel Bohuslavic