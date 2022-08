FOTO: ARTFEST Šonov se opravdu povedl. Příchozí si mohli vyzkoušet řemesla

Máme konečně chvíli klidu zamyslet se nad tím, jaké to bylo… a že je rozhodně na co vzpomínat! Velmi mile nás překvapilo, kolik lidí přišlo a jak nám všichni přáli jen to dobré!

ARTFEST Šonov se vydařil i díky všem příchozím. | Foto: archiv Ondry a Alči Klírových