„Před startovním výstřelem bych slyšel spadnout i špendlík na zem, jak pro mě svět utichl,” vypráví Vláďa. Nejen pro něj, ale pro všechny přítomné nastalo ticho. Jen bušící srdce závodníků narušoval klid do chvíle, než se ozval startovní výstřel. Na trať se rozběhlo 31 týmů o celkovém počtu 113 závodníků. Běžci hnáni diváckým motorem, předváděli na náročné trati s několika stoupáními, svá životní maxima. „Od začátku závodu jsem se snažil zařadit do druhé poloviny startovního pole. První a druhé kolo bylo bez většího stoupání a běžel jsem okolo 65. místa. Poté se naběhlo do delších a kopcovitějších okruhů a tam jsem začal trošku ztrácet pozice. Na větrných úsecích jsem zkoušel běžet schovaný za jiným závodníkem, kde jsem mohl pošetřit trochu energie. Výběhy do kopců jsem zvládal dobře, ale ztrácel jsem cestou dolů. Ve finiši už docházely síly. I tak z toho bylo krásné 74. místo s časem 34:09 min. Trať byla hodně náročná, byl to neskutečný zážitek a motivace do dalších závodů,“ svěřil se nadšený Pavel, který se z našich běžců umístil nejlépe.

Ondra (86. místo) hodnotil svůj výkon takto: „Od závodu jsem moc nečekal, protože jsem v poslední době víc jezdil na běžkách, než běhal. Ale překvapilo mě, že jsem měl s kým běžet, a poměrně dost běžců jsem nechal za sebou. Od začátku jsem šel rozumné tempo, takže jsem většinu závodu spíš předbíhal, což je vždycky příjemnější“. A jak se vypořádal s tratí Vláďa? „První kilometr jsem se snažil držet na dohled za Ondrou, ale po třech kilometrech se startovní pole natáhlo a já zůstal sám až do cíle. Nakonec jsem se umístil na 106. místě, což beru jako skvělý úspěch. Ze závodu si odvážím spoustu pozitivních dojmů a zkušeností, které mě snad posunou kupředu do dalších závodů.“ Náchodský tým nakonec skončil na krásném 25. místě a o to veselejší nálada byla při zpáteční cestě.

Přátelský duch panoval mezi jednotlivými týmy z celé Evropy po celou dobu konání akce. Kluci stihli během víkendové akce si prohlédnout město, zaběhat po pláži, vykoupat v moři. To ale byla trochu otužilecká výzva. Nedělní noční cestou domů se naši běžci vrátili do svých zaběhlých kolejí, ráno do práce. Příjemný pocit evropského formátu je jistě požene za dalšími cíli v letošní sezóně. „Bylo to moc pěkné narušení zimní přípravy, ale teď zase zpátky do zimy,“ uzavírá Ondra své dojmy z Mistrovství Evropy v Portugalsku.

Vítězslav Šolc, Běžecký klub Náchod

