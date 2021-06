Jeho nová fitness a rehabilitační pomůcka Marrko Core se nyní dostává mezi veřejnost prostřednictvím kampaně na crowdfundingovém portálu Hithit, která právě odstartovala. Nářadí kompletně vyvinuté v Česku ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy komplexně posiluje ochablé svalstvo, zvláště pak střed těla. Dalšími plány značky jsou rozšíření a zefektivnění výroby, zahájení podrobnějšího lékařského výzkumu a v druhé polovině roku vstup na zahraniční trhy, aby nářadí mohlo pomáhat lidem po celém světě.

Celý příběh začal daleko odtud, v provincii Wardak v Afghánistánu, kde si Kofroň při střetu s ozbrojenci Talibanu poranil páteř. Z třicetiletého elitního vojáka se během chvilky stal doslova válečným veteránem. Dlouhodobá léčba nezabírala, hrozily mu trvalé následky. Voják to ale nevzdal. Doma si vybudoval malé výzkumné centrum, kde vymýšlel všechno možné, co by mu mohlo pomoci od bolesti. Až přišel nápad, díky kterému mu po pár týdnech cvičení bolesti ustoupily. Mohl se tak vrátit nejen do normálního života, ale i do armády. Tehdy si řekl: „Když nápad pomohl mně, může přeci pomoci i ostatním.“ Na popud toho se rozhodl prodat dům, peníze použil jako vstupní kapitál a ve spolupráci s řadou odborníků začal pracovat na vývoji nového fitness a rehabilitačního nářadí, které pojmenoval Marrko Core.

Vedle úlevy od bolestí zad napomáhá cvičební systém i k celkovému rozvoji stability, koordinace a dynamiky pohybu, dále ke zpevnění celého těla a zeštíhlení pasu. Jako první na světě využívá k aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře (tzv. core) a vnějšího svalstva odstředivou sílu. Odstředivá síla vyvádí těžiště těla z jeho přirozené pozice. Mozek pak tělo automaticky směřuje k návratu zpět (vytváří protitah) a stabilizační systém je tak neustále aktivní.

Cviky jsou založeny na pohybech s nářadím různými směry okolo těla. Vyrovnáváním odstředivé síly se posiluje celé tělo, zvláště pak ty skupiny svalů, které nejvíce trpí dnešním životním stylem (sedavé zaměstnání, stres, nedostatečný pohyb). Jejich ochabnutí je přitom jednou z hlavních příčin bolestí zad a krční páteře, s nimiž se dle statistik setká minimálně jednou za život více jak 80 % lidí. Spousta z nich tlumí bolest pouze pomocí léků, avšak neřeší její příčinu. Tu lze přitom mnohdy odstranit pravidelným cvičením.

Výhodou cvičebního systému Marrko Core je, že celé cvičení probíhá vestoje, nedochází při něm k zatížení samotné páteře. Zapojení více svalových skupin dohromady zase napomáhá k rychlému spalování kalorií. Díky aktivaci rotátorů trupu dochází při pravidelném cvičení k zeštíhlování pasu. Cvičení je otázkou několika minut denně, nikoliv hodin. Díky nízké hmotnosti (pouhých 500 g) a skladnosti je nářadí skvělým společníkem i na cesty či do kanceláře.

Testování funkčnosti proběhlo v laboratoři biomechaniky Fakulty tělesné výchovy Univerzity Karlovy, o designové řešení nářadí se postarali studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Celý výrobní proces je realizován v České republice. Marrko Core je v patentovém řízení téměř na všech kontinentech. Jeho autor věří, že má potenciál pomoci lidem nejen u nás, ale po celém světě. „I když se během vývoje objevilo několik překážek, nikdy mě nenapadlo projekt vzdát,“ říká válečný veterán. „Potenciálu nářadí opravdu věřím. Mně samotnému umožnilo návrat zpět do normálního života. Mým úkolem nyní je, aby se dostalo ke všem, kteří jej chtějí, nebo potřebují,“ doplňuje Kofroň.

K tomu má dopomoci i právě zahájená kampaň na crowdfundingovém portálu Hithit. Start na českém trhu je jen prvním krůčkem mnohem delší cesty, kterou má značka Marrko v plánu. „Čeká nás zefektivnění výroby, spuštění e-shopu a na podzim vstup na zahraniční trhy. V dlouhodobějším výhledu jsou tréninková akademie, podrobnější lékařský výzkum pro získání licence zdravotní pomůcky nebo vývoj mobilní aplikace, která bude sledovat správný postup cvičení,” vypočítává další plány Martin Kofroň.

