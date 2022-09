Diváci si s ní povídali v kinokavárně, protože na plátně ve stejnou chvíli začínala lekce touhy - jak těsné může být objímání ukázal film Kurz manželské touhy. Ač kriminální případ, diváky rozesmál poměrně dost - smíchu věnovali více než 19 procent z filmu. "Původně se film pracovně jmenoval Teorie touhy, nechtěli jsme ale, aby to vyznělo tak, že je pokračováním Teorie tygra. Stejně jako Teorie je o vztazích, o svobodě, o tom, jak je těžké najít hranici toho, kde je blízkost až nepříjemná," uvedl režisér snímku Radek Bajgar. “Natáčeli jsme v resortu Svatá Kateřina a vedlejší role ztvárnil právě personál resortu,” doplnil režisér a prozradil také, že nyní připravuje pokračování veleúspěšné Teorie tygra, ve kterém bude dál rozvíjet příběh Jana (Jiřího Bartošky).

Ještě jedna komedie se pokusila zaútočit na prvenství v unikátním měření smíchu. 21,88 procent je ale v průběžném pořadí třetí místo pro komedii Známí neznámí.

"Na prvním místě našeho žebříčku smíchu je zatím stále Mimořádná událost s téměř 33 procenty prosmátí. V druhé půlce festivalu jsou ale ještě velcí adepti na to, aby tohle číslo trumfly," říká moderátor festivalu Michal Jančařík. Ten má letos opravdu nelehký úkol - uvést 18 soutěžních snímků, každé odpoledne doprovodný program před kinem i besedy, které jsou online i "offline".

Festivalová středa do Nového Města přivede andílky - film Andílci za školou doprovodí herci Nelly Řehořová, Vojtěch Drahokoupil a režisér Jan Lengyel. Střídavka a Vyšehrad:Fylm, aspiranti na cenu smíchu, už teď hlásí vyprodáno.

Ve čtvrtek bude "krotit" téměř celý Pánský klub - do novoměstského kina dorazí delegace ke stejnojmennému filmu a nebudou chybět jména jako Milan Šteindler, Jiří Mádl nebo Kristýna Hrušínská. Těžko říct, zda bude víc prosmátý film nebo následná beseda.

V pátek dostanou šanci další tři filmy - Velká premiéra, Řekni to psem a Betlémské světlo.

A v sobotu se diváci festivalu dozví, jaké filmy a výkony nejvíce zaujaly odbornou porotu. Cenu za nezapomenutelné role v komediálních filmech si osobně převezme Daniela Kolářová.

I doprovodný program před kinem se koncertem Ondřeje Rumla přehoupl do druhé půlky. Ve středu si mikrofon vystřídají mladá zpěvačka Sabina Uxová a =účastník první řady pěvecké soutěže Česko hledá Superstar Julián Záhorovský. Ve čtvrtek na festivalu Jelení lůj oslaví 60 let a v pátek se do Nového Města vrací Michael Foret se svým projektem MikAel.

(kt)