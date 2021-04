Spojili jsme se s ptačím parkem Josefovské louky a máte se opravdu na co těšit. Rozhlédněte se cestou kolem sebe, potichoučku pozorujte tu nádheru, příroda má co říct…

Trasa začíná takzvaně pod „Šobrákem“, kopcem pod Josefovem, směrem na Jaroměř a čeká vás na ní celkem 10 zastavení a cíl, kterým je samotná procházka do pěkné přírody, kde doporučujeme setrvat a více se porozhlédnout. Napovíme, že cestou po stezce budete mít vodu stále po levé straně. Na úplném konci (č.10) na vás čeká malý úkol. Stezka je aktivní až do Velikonoc, tedy do 5. dubna. Doufáme, že se stezka bude líbit a přejeme příjemnou procházku.

Tým DDM Klíč, Jaroměř