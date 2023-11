Slovo dalo slovo a dvě maminky - Lucie Nentvich a Denisa Scholzová - nezištně připravily pro machovské děti a rodiče parádní zpestření prvního listopadového víkendu.

Dušičkový víkend v Machově prozářily lampiony a dětská radost. | Foto: Jindřich Honzík

S pomocí svých kolegyň, kamarádek a známých zorganizovaly podvečerní hrátky, v nichž propojily vše, co k tomuto podzimnímu období patří - lampionový průvod, dušičky, halloween, podzimní procházku - a k tomu přidaly navíc spoustu her, tvoření, báječných dobrot z vlastních kuchyní a jako bonbónek na závěr - bohatou tombolu.

Trasa děti zavedla až do místní základní školy, která vyšla organizátorkám vstříc a umožnila vyvrcholení podmanivého podvečera ve své jídelně. Takže - až zas budete někde naříkat, že se vaše děti nudí a není s nimi kam zajít, udělejte to jako Lucie a Denisa - třeba také zažijete ten krásný pocit radosti, když vám na akci dorazí spousta lidí, kteří, pokud by měli klobouk, určitě smeknou!

Jindřich Honzík