Další krátkodobá výstava, která potěší hlavně milovníky těžkých rallyových strojů představí modely kamionů, které absolvovali legendární Rallye Paříž-Dakar. Je téměř až neuvěřitelné, že v České republice od roku 1987 vznikly více jak dvě stovky modelů závodních kamionů. Nejen značek Tatra a LIAZ, které samozřejmě početně vedou, ale třeba MAN, Kamaz, Perlini, Iveco či Ginaf.

O samotné výstavě dakarských speciálů jsme uvažovali už dlouho. Ale chvíli nám trvalo, než jsme si dokázali definovat koncept výstavy. Z Dakaru se na přelomu 80. a 90. let stal doslova celospolečenský fenomén. Vyšlo několik knih, Československá pošta vydala sérii 4 poštovních známek s motivem dakarských speciálů Tatra a LIAZ, piloti kamionů objížděli besedy po celé republice a zprávy o Dakaru se dostali i na stránky takových časopisů, jako byly Květy.

A mnohé z toho samozřejmě na výstavě uvidíte.

Ovšem v hlavní roli budou modely kamionů. Od těch prvních, které pro časopis ABC a následně pro nakladatelství Albatros vytvořil legendární autor papírových modelů, pan architekt Richard Vyškovský, přes pozdější až k těm nejnovějším. A máme domluveno, že na výstavě představíme i několik doposud nepublikovaných modelů!

Výstavu podpořili i dva nejuznávanější autoři modelů dakarských speciálů – Roman „Spida“ Hruška a Jiří Vintr.

S kurátorem výstavy Michalem Erbenem aktuálně usilovně pracujeme na katalogu, aby byl v den vernisáže k prodeji v Muzeu. A do toho ladíme poslední detaily koncepce výstavy a zařizujeme vše potřebné, aby se návštěvník, který 6. listopadu po obědě přijde do Muzea, mohl pouze kochat krásou, kterou „dakarky“ bezesporu představují.

Výstava chce samozřejmě primárně představit tvorbu českých a československých modelářů. Ale Dakar jako takový se stal skutečně celospolečenským fenoménem a co by to bylo za výstavu týkající se Dakaru, kdyby se na ní neobjevilo jméno „Monsieur Dakar“ Karla Lopraise, nebo kdyby nepřipomněl československé a české úspěchy. A na to vše se můžete v Muzeu papírových modelů těšit. Výstava potrvá do jara 2022.

Pavel Frydrych