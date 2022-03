Maturitní ples náchodské zdravotnické školy v sobě nesl zvláštní kouzlo přitažlivosti. Stal se po dlouhé době prvním plesem, který se mohl uskutečnit v divadle Dr. Josefa Čížka. Taneční parket si opět zakusil rytmické podupávání. Na ples našich maturantů zavítali i významní hosté. Hejtman Královehradeckého kraje Martin Červíček, starosta Města Náchod Jan Birke a předseda správní rady Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

Významní hosté společně s ředitelem Střední odborné školy sociální a zdravotnické – EA Náchod, Davidem Hanušem přivítali maturanty školního roku 2018-2022. Sálem se nesla slova pokory, ocenění důležitosti a nepostradatelnosti páce všech ve zdravotnickém a sociálním sektoru.

Úvodní slovo využil hejtman Martin Červíček také k tomu, aby osobně žákům a učitelům poděkoval za jejich aktivní pomoc v době pandemie onemocnění Covid-19. Ocenění v podobě květiny a medaile hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v., převzaly žákyně Karolina Černá a Vendula Kasnarová. Dále byly hejtmanem oceněny i některé naše paní učitelky a zaměstnankyně školy.

„Jsem velmi rád, že žáci, jejich přátelé a také rodiče společně s pedagogy měli jedinečnou příležitost slyšet z úst našich významných hostů, jak jsou hrdi na naše žáky, na jejich oddanost a nezištnou touhu pomáhat,“ dodává ředitel školy David Hanuš.

„Vážím si podpory a iniciativy pana starosty Jana Birke, který nám pomáhá vdechovat škole nový život. V posledních letech jsme mohli díky podpoře města vybudovat nejenom moderní učebny ošetřovatelství, ale i odborné učebny chemie a biologie. Budova musí projít ještě významnou rekonstrukcí, aby mohla ještě další dlouhá léta sloužit ke vzdělávání zdravotnických pracovníků. Chci znovu poděkovat také řediteli náchodské nemocnice Janu Machovi za podporu a pomoc při organizaci odborných praxí a dalších společných aktivit, které nás spojují jako významného partnera školy“. Doplnil ředitel školy David Hanuš.

V úvodu plesu nechybělo poděkování maturantů, kterého se za všechny úspěšně zhostila Eliška Wagnerová. Poděkovala pedagogům za ochotu a vstřícnost pomoci vždy, kdy bylo potřeba, a to nejenom v otázkách školních a vzdělávacích, ale v otázkách osobních nesnází. Nechybělo ani poděkování rodičům, kteří své děti podporují v průběhu celého studia a jsou pro ně velkou oporou.

Hladkou jízdu Filmové noci doprovázela kapela Juno a osvěžující vsuvkou bylo i sólo houslistky Niky na elektronické housle. Pilířem plesu bylo tradiční šerpování maturantů s přípitkem lahodného šumivého sektu a připravená vystoupení všech tříd posledních ročníků, kteří svými tanečními čísly překvapili nejednoho diváka.

Co by to bylo za ples bez soutěže o ceny. Vyhrát snad musel každý, a to díky všem partnerům, kteří naši soutěž podpořili.

Ples byl zakončen slavnostním zašlapáváním šerp, které otevřelo poslední etapu studia žáků posledních ročníků.

Každý z účastníků si ples užil podle svého, všichni si odnesli zážitky, dojmy, pocity…

Maturita je důležitý mezník v životě každého žáka. Ne nadarmo se jí říká zkouška z dospělosti. Neméně náročné budou i závěrečné zkoušky ošetřovatelů…

Ať se všem podaří uspět, držme jim pěsti.

Děkujeme, že jsme mohli být v produkci „Filmová noc.“

Renata Dušková

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie, Náchod