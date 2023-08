FOTO: Náchodská Galerie Nola zvala na vernisáž výstavy slovenské umělkyně

Čtenář reportér

Až do 6. října letošního roku můžete zavítat do Galerie Nola v Náchodě na výstavu s názvem Brousit perlu významné slovenské umělkyně Jany Farmanové. Autorka zde prezentuje výběr svých děl převážně z posledních dvou let. Podívejte se na fotografie z nedávné vernisáže výstavy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Slovenská malířka Jana Farmanová vystavuje v Galerii Nola v Náchodě. | Foto: Galerie Nola