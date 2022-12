FOTO: Nekupujte, adoptujte. V útulku čekají Mikuláš, Anička, Patron i Sabrina

Našemu náměstí přijeli popřát i starostové okolních měst. Šarmantní zdravici pronesl starosta Náchoda Jan Birke. Ten ocenil konečnou podobu náměstí. Následoval starosta Červeného Kostelce Tomáš Prouza spolu s panem místostarostou Jiřím Regnerem. Ti neskrývali jistou míru závisti, že již máme náměstí opravené, to Červený Kostelec teprve “svou křižovatku“ opravovat bude. Dále vystoupil starosta Jaroměře Jan Borůvka. Přítomným prozradil, že žil osm let v České Skalici.

Za stavební firmu Špelda hovořili střídavě jednatel Jan Špelda spolu se stavbyvedoucím Janem Rejzkem. Ti poděkovali všem svým pracovníkům, subdodavatelům a vyjádřili poděkování za trpělivost též místním občanům a podnikatelům, kterých se stavba bezprostředně dotýkala. Za zmínku stojí jistě poděkování partě dlaždičů od Hlinska, kteří na náměstí položili téměř půl milionu dlažebních kostek.

Za archeologický průzkum náměstí pohovořil Jan Košťál z Muzea Náchodska. „V místě, kde je teď vodní prvek, jsme našli středověkou kovárnu,“ prohlásil. „Ve spolupráci s městem připravíme výstavu nebo besedu k nálezům asi v roce 2024,“ doplnil Jan Košťál.

Později vystoupil ještě římskokatolický farář Adam Depa, který náměstí a všem obyvatelům města požehnal. Se zdravicí vystoupila také farářka Církve československé husitské Žaneta Černochová.

Co by to bylo za slavnostní otevírání, kdyby se nestříhala páska. Červenou pásku s logy města a dodavatelské firmy přestřihli všichni výše jmenovaní. Na samotný závěr následoval přípitek sektem. O hudební tečku se opět postaral soubor Pěnice ze České Skalice.

„Moc si přejeme, abychom se na náměstí setkávali jen při slavnostních a milých příležitostech, a aby nás, kteří jsme na srdce města pyšní, bylo stále víc,“ uvedla nakonec paní místostarostka Gabriela Jiránková.

Jan Holý