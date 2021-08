Poslední červencovou sobotu byla při příležitosti zahájení 91. Jiráskova Hronova starostou Hronova Petrem Koletou, členem hronovské odnože Společnosti bratří Čapků Josefem Zimou a dalšími významnými hosty slavnostně otevřena „Cesta psa Voříška“, která je inspirovaná dílem Karla Čapka Devatero pohádek Psí pohádka.

Trasa je dlouhá téměř čtyři kilometry a začíná u informační tabule umístěné pod schody ke zvonici, naproti bývalému mlýnu (papírně). Po vystoupání schodů k místnímu hřbitovu najdou turisté první z osmi pískovcových směrovek, provázejících celou trasu. Tyto ukazatele s vyobrazením psa Voříška ztvárnil akademický malíř Ivan Krejčí.

V Hronově se můžete vydat na „Cestu psa Voříška“, která je inspirovaná dílem Karla Čapka Devatero pohádek – Psí pohádka.Zdroj: Jiří MachCesta vede po červené turistické trase přes farský kopec příjemnou krajinou až do obce Zlíčko. Přibližně v polovině trasy je informační tabule, která vás seznámí s údajným místem, kde pes Voříšek potkal psí víly. Pro unavené turisty zde je instalovaná lavička pro odpočinek. Další lavička je v místě, kde opustíte les a otevřou se vám pěkná panoramata okolí. Přímo před vámi vás upoutá stolová hora Bor a Hejšovina. Do cíle cesty v obci Zlíčko už vám zbývá jen několik stovek metrů.

Na začátku obce Vysoká Srbská je u hřbitova další informační cedule. Ta dává na výběr, buď se vrátit zpět do Hronova, nebo ještě pokračovat do centra Vysoké Srbské a Na Větrné hůrce se v místní hospůdce občerstvit. Pokud dojdete až sem, tak se vyplatí ještě využít místní rozhledny, která je od hospůdky vzdálená jen pár kroků a nabídne vám krásné výhledy do okolí. Cestu je možné absolvovat i na horském kole, ale do poloviny trasy vede cesta do kopce po kamenitém terénu. Pro pěší turisty je ale přímo ideální.

Novou turistickou cestu psa Voříška vybudovalo město Hronov ve spolupráci se Společností bratří Čapků a za přispění Královéhradeckého kraje. K této trase je k dispozici i mapa, informační leták a drobné maličkosti na památku. Tyto materiály jsou k sehnání v hronovském informačním středisku.

Jiří Mach