Kapela se zrodila z přípravky Mladého týnišťského big bandu na ZUŠ v Týništi n.O. v roce 2005. Od svého vzniku se věnuje interpretaci především dixielandových standardů. V roce 2007 a 2010 dosáhla velkého úspěchu, když zvítězila v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ v kategorii jazzových a tanečních orchestrů v Litvínově. Její dva členové, klarinetista Pavel Zemen a tubista Ladislav Lejnar získali ocenění za mimořádný sólový výkon.

Dixieland ZUŠ Týniště n.O., který si mezitím přisvojil název BLACK BUŘIŇOS, má za sebou celou řadu festivalových i samostatných koncertů na mnoha místech našeho kraje i celé České republiky. Kapela pravidelně vystupuje v rámci prestižního festivalu Středoevropský dixielandový most v Hradci Králové, Swingového festivalu J.Marčíka v Týništi n.O., Jazzového festivalu v Děčíně, Chrudimi nebo významné mezinárodní akce Nábřeží paromilů v Hradci Králové, kde dixielandová hudba v podání Black Buřiňos dokonale dotváří atmosféru prohánějících se parních strojů. Uplynulou neděli tedy zahráli Black Buřiňos v běloveských lázních. Více se o dalších pořadech zdejšího kulturního léta dozvíte na webu http://www.mestonachod.cz/na/kultura/programy/

Eva Ženíšková