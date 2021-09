Převoz pacienta vrtulníkem od náchodské nemocnice do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. | Foto: Pavel Šnajdr

Převoz pacienta vrtulníkem od náchodské nemocnice do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V takových situacích jde především o rychlost, přesnost i souhru zdravotníků. Za snímky, které zachycují záchranu lidského života, děkujeme panu Pavlu Šnajdrovi z Náchoda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.