Na louku k ratibořickému zámku už kolem 17. hodiny proudily doslova davy. Krátce poté zahájily balonové manévry. Postupně dorazilo celkem 29 balonů pestrých barev. Největší údiv vzbudil vtipný balon ve tvaru ježka s jablíčkem v bodlinách. Na místě chvílemi dost foukal vítr, proto měli diváci obavy, zda bude možné odstartovat. „Neboj, dopadne to, možná budeme mít trošku ostřejší start,“ odpověděl na můj dotaz hlavní organizátor balonové fiesty David Línek. A skutečně vše proběhlo v naprosté pohodě a za chvíli na nebi doslova visely pestrobarevné balony.

Start rekordních 29 horkovzdušných balonů si ve čtvrtek 2. září navečer nenechalo ujít několik tisíc lidí. Všechny parkovací plochy v Babiččině údolí byly beznadějné plné, podobně to vypadalo i v nedaleké Zlíči.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.