FOTO, VIDEO: Masopustní průvod cestou do Nouzína tančil, zpíval a veselil se

Tradiční masopust se konal v úterý 21. února se vším, co k masopustnímu veselí patří, v Machovské Lhotě na Policku. Tradičně se došlo až k sousedům do Polska, kde zazněla česká hymna, konkrétně do dnes již zaniklé obce Nouzín, která je součástí tzv. Českého koutku v Kladsku.

Vostatkovej maškarní průvod putoval z Machovské Lhoty až do Nouzína. | Foto: Eva Ženíšková

Početný průvod se cestou veselil, tančil, zpíval a samozřejmě také ochutnal pochutiny a pokrmy i pití, které pro tuto příležitost připravili šikovné hospodyňky a hospodáři. Na začátku požehnal masopustním účastníkům mimo jiné starosta městyse Jiří Krtička. Muzikanti i maškary v Jaroměři připomněli lidovou tradici hodování a veselosti Je velmi dobře, že místy na česko-polské hranici Stolových hor folklor tradničního přechodu zimy do předjaří a následného jara přetrval do dnešní doby. Kéž by zůstaly tyto a podobné tradice ještě nějaký čas zachovány. Eva Ženíšková