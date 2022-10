I z náchodského sportovního oddílu, tak jako každý rok, je vypravena výprava směrem Blansko. Plavce, kteří se mohou účastnit, vybírá předseda oddílu Petr Kocián, který zohlední celoroční přístup člena oddílu.

V brzkých ranních hodinách vyrážíme z Náchoda a cesta poměrně rychle ubíhá. Po příjezdu do Skalního mlýna jdeme pěknou procházkou směrem ke vchodu do jeskyní. V 10 hodin máme nástup, kde Michal Moravec připomene historii počátku plavání v těchto jeskyních a dává nám poslední instrukce, jak bude vše probíhat.

Všichni se moc těšíme, letos nás je zde pár nováčků z oddílu, starší členové nám dávají důležité rady a navrhují počkat až úplně vzadu. Což se později ukázalo jako skvělý nápad. Po vstupu do jeskyní hned zkraje obdivujeme krápníkovou výzdobu a jsme velmi rádi, že máme klubové zateplené parky. Být tady celou dobu jen v plavkách by bylo velmi nerozumné. Postupně probíhá prohlídka s výkladem až se dostaneme do přístaviště lodiček. Po chvilkovém čekání pro nás přijíždí poslední lodička.

Po příjezdu na místo svlékáme parky a jdeme do 10°C „teplé“ vody. Opět nastává ten slastný pocit - jen voda, dech a veškeré myšlenky se vytrácí. Člověk jen vnímá tu okolní krásu krasové výzdoby a plave směrem k tušenému konci tunelu, směrem k dennímu světlu. Po celou cestu 300m dlouhé trati jsou na různých místech rozmístěni potápěči, kteří dohlížejí na naši bezpečnost. Najednou to přichází a začíná být vidět denní světlo. Plaveme celá skupinka spolu a na závěr se místo výstupu z vody znovu ponoříme a za oblíbeného skandování: „tygři-tygři“, dáváme prostor fotografům.

Nastupuje nesmírná euforie a až nečekaná spokojenost, že to člověk opět dokázal. Skvělá nálada nám vydrží po celou dobu až do příjezdu domů. Bude na co vzpomínat a velmi rádi se zúčastníme znovu.

Otužování je určitým životním stylem s mnoha nejen zdravotními benefity, které se tak nějak „samy“ přidávají cestou. Ať už je to pevnější zdraví, silná vůle nebo odbourávání stresu. Díky vyplavování adrenalinu a endorfinu se otužování postupně stává návykové a člověk se těší na každé další plavání.

Teď je stále ideální čas začít a s postupně chladnoucí vodou pokračovat až do jara. Náchodský oddíl Metujských tygrů plave každé pondělí a středu většinou od 16.30 hodin a v neděli od 10 hodin. Místo se domlouvá ten daný den dle stavu vody daných oblastí. Veškeré kontaktní informace jsou na naší nástěnce umístěné vedle autobusové zastávky U okresu v Náchodě. Případně na webových stránkách klubu: www.metujstitygri.cz

Zimní vodě zdar a někdy na viděnou u vody.

Jaroslav Hlávka, nováček Metujských tygrů od ledna letošního roku