Soubor má ve městě letitou tradici. Vloni v březnu oslavil úctyhodných 90 let. Ten původní ukončil činnost v roce 1991, znovu ho amatérští herci oživili v roce 2002. Úspěšně navázal na slavnou tradici zdejšího divadelnictví. Je členem Volného sdružení východočeských divadelníků.Jednou z potíží je, aby bylo hercům, ale i publiku, které do divadla chodí, teplo i v zimě. K tomu Jan Kašpar říká: „Zatím v divadle nám divadelníkům ani návštěvníkům zima není. Toto téma však může v budoucnu negativně ovlivnit jeho chod, troufnu si říci i bytí nebo nebytí souboru. Když se netopí, je tady cca 10 stupňů, přitom se zkoušet nedá. A zaplatit to také ne …“

Soubor má v současnosti sedmnáct členů, číslo je s ohledem na představení, která hraje, pohyblivé. Většina jeho aktérů je z Meziměstí, okolních vesnic, ale i z Broumova nebo Police nad Metují.

„V zemi, kde mají desítky souborů více jak stoletou tradici, by bylo možné nahlížet na naši historii jako na něco ne až tak převratného. Pro srovnání, v pohraničním Meziměstí žilo v r. 1913 jen 3,48 procent Čechů, zbytek obyvatel byli Němci. Je to poměr srovnatelný s málokterým českým souborem. Ten v Meziměstí byl založen v roce 1931. Jsme známí, to asi ano, ale špičkou bych to určitě nenazval. Jsou daleko lepší soubory. Něco jiného vám řekne divák, něco jiného porotce. A taky „sláva“ zaniká společně se vzdáleností od Meziměstí,“ upřesňuje Jan Kašpar.

Každou divadelní hru nacvičují divadelníci přibližně rok. Jen ta letošní měla o hodně méně zkoušek než ty předchozí. Závěr roku byl proto pro divadlo hektický. Hned dvě premiéry mělo představení Dámský krejčí první sobotu v prosinci přímo na domovské scéně na nádraží. „Každou hru rok nacvičujeme, a pak s ní jezdíme. Letošek byl jezdící. V Meziměstí vždy odehrajeme dvě až tři představení na začátku, pak derniéru na konci roku,“ vysvětluje principál divadla.

A předsevzetí souboru do nového roku? „Žádná si nedáváme, na to si nehrajeme. Nový rok je stejný jako ten starý. Chceme pobavit sami sebe, ale hlavně diváky, to je náš cíl. Když je legrace na jevišti, tak si každý odnese v té dnešní blbé době alespoň trochu úsměvu i domů,“ uzavírá Jan Kašpar.

Eva Ženíšková