Kouzelníci z Magické lóže Michala Siloráda Patrčky se již počátkem dubna v Jaroměři sešli, aby se začali připravovat na letošní, v pořadí 14. sezónu provozu Muzea magie v Jaroměři.

Muzeum magie v Jaroměři zahájí sezónu 6. května 2023. | Foto: archiv Muzea magie Jaroměř

V loňském roce muzeum a zejména naše vystoupení a akce pro veřejnost navštívil rekordní počet diváků. Proto děkujeme všem našim fanouškům za přízeň a s o to větší chutí se pouštíme do příprav na letošní rok.

Přijměte tedy naše pozvání na přátelské posezení v duchu kouzel a magie dne 6. května 2023 od 15.00 hodin, kdy proběhne oficiální zahájení ve formě první letošní „Magic party“.

Kouzelníci uctili památku Jardy Zacha a plánovali budoucnost Muzea magie

Letos to je již 33 let od založení našeho klubu Magická lóže M.S.Patrčky, který Muzeum magie spravuje a sdružuje kouzelníky převážně z východních Čech. Klub založil 8. dubna 1990 jaroměřský rodák pan Jaroslav Zach, který je i autorem Muzea magie.

Stejně jako v loňském roce bude u muzea každou první sobotu v měsíci až do září vždy od 15.00 hod. uspořádáno kouzelnické vystoupení pro veřejnost. Vystoupí Mistři Magické lóže M.S.Patrčky a hosté. Do svých diářů si již nyní můžete i zapsat 28. října, kdy pro kladné ohlasy a zájem z loňských let zopakujeme i speciální večerní „Dušičkovou Magic party“.

FOTO, VIDEO: Tajemná magie, gilotina i hororové kousky u Muzea magie v Jaroměři

Areál muzea bude otevřen od 6. května do konce září, vždy o víkendech a o svátcích. Větší skupiny se pak mohou předem dohodnout i na mimořádných prohlídkách, případně doplněných o kouzelnický program, v ostatní dny na telefonu 603 794 832.

Prohlídky muzea zpestří kouzla

Jako průvodce vás zpravidla uvítá nejméně jeden z mistrů Magické lóže a jelikož se jedná o kouzelníky a téměř každý se specializuje na jiné odvětví moderní magie, budou prohlídky zpestřeny vždy jinými ukázkami kouzel. Některý obdaří Vaše děti výtvory z modelovacích balónků, jiný vám předvede kouzla s jevištními rekvizitami vystavenými v muzeu, další s kartami, a pokud zrovna bude u muzea naše členka – nekouzelnice, dozvíte se o to více zajímavých informací z historie a vyzkoušíte si některý z nabízených hlavolamů nebo se sami naučíte jednodušší triky podle návodu. I při opakovaných návštěvách tak uvidíte vždy něco nového.

Touto formou bychom i rádi poděkovali Městu Jaroměř za jeho dlouholetou podporu, bez níž bychom se neobešli.

Přejeme vám pevné zdraví, pohodu a radost, ke které rádi přispějeme svým uměním. Těšíme se na vaši návštěvu!

Magická lóže M.S.Patrčky a Muzem magie Jaroměř