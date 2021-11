Parta správných bláznů se jako mávnutím kouzelného proutku proměnila ve strašidla všech kategorií a pro malé i velké statečné připravila halloweenskou stezku s několika stanovišti, kde bylo možné plnit dobrodružné úkoly. Na stezce a pak následně i v areálu Ruchadla bylo možné se setkat s upíry, mrtvolkami, čerty, loupežníky, bílou paní a všemožnými duchy a čarodějnicemi.

Kdo si chtěl zkrátit čekání, než vyrazí na stezku, mohl si vydlabat dýni, která k původně irskému svátku patří. Následně pak dýně se zapálenou svíčkou zdobila vchod do nejednoho domu v Zájezdě i okolí. Po zdolání stezky na malé statečné účastníky čekalo velmi stylové občerstvení. Servírovali se pečení netopýři, limonáda v barvě krve a Sněhurčina jablka.

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří přišli a prožili zde hezké odpoledne a večer. Dětí bylo téměř pět set! Dále poděkování patří všem strašidlům a šikovným rukám, kteří se podíleli na přípravách a realizaci. Akce by se neobešla i nepřeberného množství sponzorů.

Jednou z největších odměn je pak to, když se Halloweenu zúčastní malý Ir, který s radostí v očích vypráví, že tenhle zájezdský Halloween, to je něco a že do Zájezda na něj bude jezdit každý rok. Už nyní se všichni těšíme na příští ročník!

Tým halloweenské stezky odvahy

Děkujeme Lukáši Rejzkovi a celému týmu halloweenské stezky za reportáž z velmi vydařené akce!